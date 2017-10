Treepedia, il sito che conta quanti alberi ci sono nelle città

La città con più alberi al mondo? Per saperlo, nessuno, certo, si metterebbe a contare una per una le piante. E allora, vi starete chiedendo, come si potrebbe arrivare a una risposta? Treepedia, una nuova piattaforma web, è in grado di misurare la “copertura verde” dei maggiori centri urbani del pianeta e di confrontare i risultati tra loro. Treepedia è stata sviluppata dai ricercatori del Senseable City Lab del Massachusetts Institute of Technology, costituito da un gruppo di ricercatori che studia come le nuove tecnologie possano migliorare la vita delle persone nelle città, e il sito è consultabile da chiunque online.

Come funziona Treepedia

Treepedia ribadisce l'importanza degli alberi in città