Itinerario invernale sui Monti Berici (VI)

Ci troviamo a sud di Vicenza, in una terra verde dai tratti dolci, sfuggita all'industrializzazione del vicino capoluogo. L'itinerario proposto vuole farci conoscere questo ambiente collinare attraverso i suoi luoghi più rappresentativi in un'escursione di febbraio con tempi e limiti appropriati di circa 4.15/4.40 ore. Il borgo di Costozza è allo stesso tempo origine della nostra camminata e motivo d'interesse con le sue ville nobiliari immerse in giardini da fiaba. Villa da Schio, Villa Trento Carli, Villa Eolia, Cà Molino sono ancora qui da visitare e ammirare in tutta la loro magnificenza. Dopo questa parentesi storico-artistica raggiungiamo la scalinata che sale alla chiesa di S. Mauro. Dal piazzale antistante l'edificio si gode un ampio panorama a sud-est sui Colli Euganei, in provincia di Padova. Ora dobbiamo affidarci a una strada carrabile, scendere alla chiesa di Sant'Antonio Abate e alla cava omonima e quindi dirigerci con un tragitto di 2 chilometri alle porte di Lumignano (30 minuti), dove il trekking trova il suo spazio ideale sullo sterrato. In alternativa possiamo raggiungere questo paesino in auto o autobus di linea; così facendo si eviterebbe una scarpinata sull'asfalto con il rischio però di perdersi la magia di un ingresso sommesso e graduale nel nostro ambiente. Prima dell'abitato, ci inerpichiamo sulla destra sino a Contrà Broiòn (15 minuti), quindi si prosegue in costa fra vigneti e prati terrazzati guidati da segnavia bianco-rosso. Il profumo antico della borgata sale a noi in lente volute di fumo di legna, mentre lo sguardo indugia su muri e porte pesanti di anni. Il viottolo prosegue e incontra un bivio. Il ramo di sinistra regala in poco tempo la sorpresa di ritrovarsi davanti un antro aperto nella roccia, la Grotta di Broiòn, appunto (1 ora e 15 minuti). Fa un certo effetto sapere che qui sono stati rinvenuti reperti preistorici del paleolitico. Ritornati sul sentiero principale attraversiamo in salita un pascolo e ci portiamo a sinistra sul versante opposto di una valletta, in un ambiente dalla forte valenza emotiva. Le rocce calcaree rivestite da fitti boschi assumono un aspetto tormentato inasprito da salti e fratture. Le stesse colline dai contorni delicati che vedevamo da Costozza, qui mostrano la loro identità nascosta, sembrano richiudersi sopra di noi dopo averci introdotto a cospetto dei loro misteri. L'acqua sotterranea e di superficie nei millenni ha eroso il calcare, come un abile artista ha scolpito e creato a suo piacimento burroni e soprattutto nicchie e anfratti (chiamati dai locali "covoli"). L'uomo dal canto suo non ha tardato a sfruttarli come ricoveri e luoghi di culto e ancora oggi rimangono notevoli testimonianze del suo passaggio. La più eloquente a riguardo è la grotta in cui sorge l'Eremo rupestre di S. Cassiano. Le prime notizie arrivano dall'XI secolo quando fu adattata a dormitorio e poi a monastero con opere di muratura sfruttando alcune rientranze naturali della roccia. Oggi, grazie a puntuali iniziative di mantenimento, resta uno dei luoghi più significativi del Veneto. Il nostro sentiero punta proprio qui, si mantiene comodo e sicuro e incontra nell'arco di pochi minuti i rudimentali gradini che salgono all'Eremo (30 minuti dalla Grotta di Broiòn). L'edificio si sviluppa su un pian terreno e due rialzati appoggiati alla roccia viva. Ogni prima domenica del mese è possibile anche entrare all'interno in visita guidata e vedere di persona la cappella con l'altare, la Sala Grande dove si raccoglievano i pellegrini per le funzioni religiose e le altre stanze. Sopra alla costruzione poi risaltano nella roccia altri covoli. Alcuni sono precipiti sugli strapiombi e quasi irraggiungibili; in altri sono ancora visibili tracce di affreschi probabilmente paleocristiani e medievali, resti di travature e muri interni anneriti dal fumo. La frequentazione umana ha lasciato, oltre a segnali tangibili, anche una presenza energetica che l'istinto personale non tarda a captare. La nostra escursione ha raggiunto l'apice emotivo e ora ci riaccompagna a ritroso verso Lumignano (1,30 ore) per un'ultima proposta. Sopra al paese si eleva con i suoi modesti 243 metri di altitudine il Monte della Croce. Siamo in una zona dove semplici ondulazioni della terra regalano esperienze e scenari d'effetto e anche questo colle non delude le aspettative. I vigneti anticipano forre e squarci della terra, l'ordine dei campi confina con severe pareti di roccia calcarea. A questi elementi d'interesse si aggiunge il vasto panorama d'insieme sulla zona che si apprezza dall'alto. Per raggiungere la limetta basta portarsi nella piazza del paese, quindi dirigersi a ovest lungo via Rialto. In 20 minuti circa le pareti di roccia in località Mulin sono a portata di mano. Il luogo è molto suggestivo, trasmette una sensazione di fragilità dinanzi alla potenza della natura. Gli amanti dell'arrampicata invece non si fanno intimidire dalle vertigini e hanno trasformato queste rocce in una palestra a cielo aperto su cui allenarsi. Il nostro sentiero entra nel bosco e in un quarto d'ora raggiunge la sommità dell'altura. E' un luogo adatto per riposare in tranquillità e raccogliere ricordi e impressioni su queste piccole grandi montagne. Yalmar Tuan