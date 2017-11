Trent Reznor e Atticus Ross hanno collaborato alla colonna sonora di Before the flood, film documentario su tematiche ambientali prodotto da Leonardo Di Caprio e Fisher Stevens. La soundtrack vedrà anche la partecipazione del compositore argentino Gustavo Santaolalla e del gruppo post-rock Mogwai.

