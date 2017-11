Treves Blues Band: 40 anni di grande blues in Italia

Da sempre appassionato di musica, Fabio Treves inizia a suonare da autodidatta sin da molto giovane. Prima il basso poi l’organo, la tromba e il sax soprano, fino all'affascinante nonché inaspettato incontro con quello che sarebbe diventato il suo strumento per eccellenza: l’armonica a bocca. Così Fabio Treves diventa “il Puma di Lambrate”, in corrispondenza con il soprannome del famoso bluesman britannico John Mayall, altro grande armonicista, detto a sua volta "il Leone di Manchester". Nel 1974 Fabio Treves decide di proporre e divulgare in Italia i valori del blues e dei suoi grandi interpreti: nasce allora la Treves Blues Band, che negli anni è stata riconosciuta come la prima blues band italiana. I concerti sono un vero e proprio viaggio nella storia del genere blues, dai primi canti di lavoro a quello arcaico e campagnolo, dal blues elettrico di Chicago a quello più moderno. Negli anni, Fabio Treves collabora con artisti del calibro di Sunnyland Slim, Johnny Shines, Homesick James, Billy Branch, Dave Kelly, Paul Jones, Alexis Korner, Bob Margolin, Sam Lay, David Bromberg, Eddie Boyd e Mike Bloomfield, ma anche con molti italiani come Branduardi, Elio e le Storie Tese, Mina, Bertoli, Finardi, Graziani, Giorgio Conte, Cocciante. È l’unico artista italiano ad aver suonato con Frank Zappa... Rassegne estive, festival, locali, scuole, università, fabbriche, ospedali, carceri, radio, televisioni: tanti e diversi tra loro sono i luoghi che hanno ospitato la band storica del "Blues made in Italy". Nel 2011, grazie al progetto "blues in teatro", Treves è riuscito a portare nei teatri di tutta Italia oltre quattromila persone con l'unico scopo di ascoltare musica blues. Insomma: "Blues alle masse, le masse al blues", per dirla come la direbbe Fabio. E per celebrare il traguardo dei quarant'anni di attività, raggiunti a suon di costanza, passione e sincerità nei confronti del pubblico, il pioniere del blues ha intrapreso con la sua fidata band il lungo TOUR dei 40 ANNI, che Lifegate ha avuto l'onore di supportare in qualità di media partner. Il tour, partito dal tutto esaurito del 25 gennaio scorso a Casale Monferrato, terminerà il 29 novembre prossimo a Milano, città natale di Fabio Treves. Il concerto si terrà in una sede prestigiosa, punto di riferimento per la musica di qualità: l’Auditorium di Milano, sede dell’Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi, che per una sera si trasformerà in un luogo di vera festa del blues. Un concerto che si preannuncia come un evento da non perdere anche perché sono previsti ospiti a sorpresa, musicisti ed amici del Puma di Lambrate che festeggeranno con lui. Insomma, sono già passati quarant'anni, ma una cosa è certa. Fabio non ha mai perso di vista la sua missione: divulgare la "musica del diavolo"; quella musica che, riscaldando gli animi, continua a infiammare il pubblico.