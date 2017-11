In Triennale. Il paesaggio mobile del design italiano

La maggior parte degli oggetti in mostra scorre su tre grandi rulli mobili, come piatti da portata in un sushi bar. Un allestimento spettacolare per i 315 progetti esposti, punto di partenza per le ricerche sulle nuove tendenze del design nel nostro Paese, per cui la stessa Triennale ha stanziato 1.500.000 euro da spendere in 3 anni.

The New Italian Design costituisce un vero e proprio censimento di giovani designer italiani (in mostra ve ne sono 125, scelti tra 623 candidati), che si sono cimentati nei campi più diversi, dal food design, al product design, alla produzione di gioielli.