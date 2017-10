Triennale di Milano: “Un Viaggio, ma…” di Pirelli

Un percorso che ripropone immagini, manifesti e bozzetti originali relativi alle campagne pubblicitarie del periodo 1954-1972, il cosidetto "boom economico italiano", che fece di molte aziende l'immagine dell'Italia nel mondo. Tra le altre, la più conosciuta è certamente il manifesto con la traccia obliqua e stilizzata del Cinturato, opera di Bob Noorda del 1962, famoso designer olandese; ripresa, anche se con una nuova veste, per la locandina della mostra. Senza però dimenticare l'immagine del mitico Fangio, che lo descrive: "[...] è un pneumatico veramente diverso dagli altri. Extraordinario [...]". Va sicuramente citato lo spazio dedicato alla campagna "Un viaggio sicuro - Cinturato Pirelli" del 1966, promozione basata su giochi di parole ed immagini, che ben esprime l'aria che si respirava durante gli anni del 'miracolo italiano'. Una sorta di sperimentazione, in mano ad Arrigo Castellani e Pino Tovaglia. Non c'è solo aria nostalgica alla Triennale. Pirelli infatti ha dato visibilità a quindici creativi odierni, i quali hanno dato vita a quindici 'racconti di viaggio', ispirati a opere originali e che utilizzano media attuali, dall'animazione in 3D, alle immagini in movimento. Passato e futuro che si intrecciano, tra i poster futuribili di Airstudio e la 'Piovra Cinturata' di Alberto Bettinetti. Il bloc-notes fuori scala di Marco Bruzzone e il pneumatico a grandezza naturale in liquirizia delle food designer Ciboh. Un racconto di un pneumatico solitario narrate da Graziano Mannu e la pista di Vizzola Ticino fotografata da Luca Gabino. "Un viaggio, ma..." ha inoltre aderito ad Impatto Zero®, compensando le proprie emissioni, contribuendo alla creazione e la tutela di foreste in crescita.