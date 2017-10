Trilok Gurtu: l’indiano non fa l’indiano

L'esordio discografico occidentale di Trilok Gurtu è Usfret (1987) in compagnia della madre Ravindra Gurtu e del trombettista Don Cherry. Il suo percorso artistico lo ha poi visto attraversare la musica classica indiana per arrivare al rock, al pop, al jazz, all'Africa (African Fantasy, 2000). Da poco è uscito il suo nuovo lavoro, Broken Rhythms, che lo vede collaborare con il grande chitarrista blues Gary Moore e il quartetto d'archi italiano degli Arkè. La tua musica è stata un'importante e riconosciuta ispirazione per gli artisti della scena Brit Asian come Talvin Singh, Nitin Sawhney, Asian Dub Foundation. Cosa ne pensi? Non penso niente. Penso che Nitin Sawhney sia un buon musicista, penso che adesso si sia ben sviluppato e che abbia delle buone idee. Lui mi rispetta molto, mi definisce suo mentore. Penso che stia facendo un buon lavoro. Suona anche molto bene la chitarra. Per la sua musica sta facendo molto bene. È un musicista semplice ma valido. E così è Talvin Singh: è valido. E così sono gli Asian Dub Foundation e Badmarsh & Shri. Quanto poi vadano a fondo nella loro musica, questo non lo so, non posso dirlo. Ma so che anche loro vogliono rappresentare l'India, perché sono troppo lontani dall'India, non sono nati in India. Quindi vogliono rappresentare l'India fuori dall'India. Come adesso il fenomeno del Bhangra no? Il Bhangra non è niente in India, per noi. Adesso, siccome la maggior parte degli indiani in Inghilterra sono del Punjab, sta diventando un fenomeno. Ma non è niente di nuovo per me. Capisci? Metti sotto dei breakbeat e… non è niente di nuovo per me, mi dispiace! Qualche volta può essere roba buona, sì… Ma rispetto il fatto che loro vogliono rappresentare il loro paese, vogliono tornare alle radici. Di come lo facciano e di che tipo di radici vadano a scavare non me ne voglio occupare. Se me lo chiedono, glielo dirò. Ma se non me lo chiedono, me ne starò zitto! Che differenza c'è tra questo cd e i tuoi album precedenti? Penso che l'unica differenza sia che adesso la tecnologia è più avanzata. Quando feci il mio primo cd, nel 1985, la tecnologia non era così avanzata ma il suono era molto buono. Io cerco di usare lo stesso tipo di suono con questa tecnologia e con lo stesso sentimento. Perché quando feci il mio primo cd trovai il mio stile, il mio modo di fare musica - non so se sia buono o cattivo ma è il mio stile - e l'ho preservato. E se trovi il tuo stile lo migliori. Quindi penso che la differenza sia solo che cerco di semplificare e cerco di migliorare la parte compositiva. Ti ritieni un ponte fra Oriente e Occidente? Puoi vederla come vuoi. Se rappresento la musica indiana, facendo la musica che faccio, allora sono un ponte. E se sono un ponte rappresento l'India. Penso che molta gente e molti grandi musicisti in India mi siano grati e dicano che sto facendo un grande lavoro per la musica indiana. Perché molta gente non conosce veramente l'India. La conoscono superficialmente, conoscono certi nomi, conoscono il sitar e le tabla perché adesso sono di moda. Quindi il mio compito è far capire loro che cos'è veramente la musica indiana, che è incredibile, ha duemila anni, ed è molto scientifica e molto spirituale al tempo stesso. Nel tuo album appare il grande chitarrista blues Gary Moore, senti una sorta di vicinanza tra la tua musica e il Blues? Il Blues è ovunque. È in India e in Africa, non è solo in America perché il nome è "blues". In realtà il Blues è un sentimento, in gran parte è un sentimento e questo sentimento del Blues è ovunque. Per me il Blues è anche molto spirituale, in India e anche in Africa. Quindi il Blues è questo tipo di sentimento per cui Gary Moore ha gradito il lavoro fatto insieme: quando ha sentito questa musica la decisione di lavorare insieme è stata spontanea. Spero di fare altre cose con lui perché è un musicista fantastico. In Broken Rhythms hai lavorato anche con un quartetto d'archi italiano, gli Arkè. Come sei venuto in contatto con loro? È stata una questione di fortuna. Mi avevano chiesto di suonare con loro 5 o 6 anni fa ma non potevo, inoltre non li conoscevo. Dopo 6 anni hanno contattato il mio manager per farmi suonare con loro in un concerto. Li ho conosciuti e posso dire che sono veramente umili, veramente delle brave persone! Inoltre sono veramente bravi, allora ho detto: "Io voglio rappresentare musicalmente l'Italia, la Francia, l'India… non solo l'America!". Perché gli americani devono conoscere cosa c'è di buono nel mondo, devono sapere che non è buona solo la loro musica. Questa idea per me non è giusta, è una strada a senso unico! Invece la strada deve essere di tutti! Allora ho preso gli Arkè dicendo agli americani: "Voi questi non li conoscete soltanto perché il vostro marketing è migliore del nostro; non li conoscete, ma ascoltateli!". Penso che abbiano fatto un ottimo lavoro e sono certo che suoneremo ancora assieme. Claudio Vigolo