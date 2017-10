Parto cesareo in aumento

La percentuale di parti cesarei è la più elevata del mondo. Lo ha rivelato il settimanale Panorama che, dopo aver visitato i reparti di ginecologia dei più importanti ospedali partenopei, attribuisce le ragioni dell'allarmante situazione al timore di cause per danni alla nascita, a problemi organizzativi e strutturali e anche ad aspetti economici. "Il ministero della Salute paga circa un milione in più il parto cesareo rispetto a quello naturale e alcune assicurazioni rimborsano solo quello" ha spiegato Riccardo Arienzo, segretario campano dell'associazione dei ginecologi ospedalieri italiani. Secondo gli esperti basterebbe affiancare al classico monitoraggio, che è la tecnica finora più comune per controllare la salute del fetosubito prima del parto, esami più specifici.