Triplicati i fondi per le piste ciclabili! Da 33 a 94 milioni in tre anni

Passeranno da 33 a 94 milioni in tre anni le risorse per potenziare le piste ciclabili. Un emendamento presentato al ddl Stabilità alla Camera riscrive grandemente lo stanziamento, inserito nel passaggio al Senato. I soldi a disposizione per le nuove strade dedicate ai ciclisti vengono dunque quasi triplicati.

Dove verranno impiegate le nuove risorse per le piste ciclabili