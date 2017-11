Tristano muore

Questo libro è la prova impossibile alla costruzione di un ponte. Si sente lungo tutto il percorso letterario la voglia di riconquistare un volto umano alla Storia la cui eredità riceviamo sempre in maniera indiretta. Tabucchi inventa un vecchio, ne traccia le rughe, ne delinea contorni familiari e lo carica della buona intenzione di confessarsi più che di consegnarci bell'e pronto il pacchetto dell'eredità. Un libro semplice, che alterna momenti di grande lirismo a passaggi eccessivamente ingenui. Dentro c'è la storia taciuta di cinquant'anni di Repubblica. E' vero, la narrazione non va quasi mai oltre il periodo della Resistenza, ma la tesi di Tabucchi è quella di mostrare come le chiavi del presente siano perse in un passato su cui sono da tempo calate le ombre. Perché andare in libreria A parte tutto, le ingenuità e le embolie ritmiche, il libro è portatore di una tesi che forse si perde nelle eccessive lagune digressive, e che muore col libro, ma può ammiccare alla curiosità del lettore di ripercorrere a ritroso i passi dell'autore con le proprie gambe. Due righe dal libro: "Dimentichiamo che il tempo esiste e non contiamo i giorni della vita, non bisogna farlo quando siamo stati così stolti da non contarli prima. Mavri è come se io avessi sognato e a un tratto mi svegliassi e mi chiedessi dov'ero, ero io, ero lo stesso, e perché?? ma non ci sono perché, le cose vanno per conto loro, senza perché, anche se la responsabilità incomincia nei sogni,il detto antico ha ragione. Gian Maria Tosatti