Tunjà – Orchestra di Via Padova

Tunjà - Orchestra di Via Padova I suoi componenti provengono da tutte le parti del mondo: Estonia, Perù, Cile, Ucraina, Marocco, Burkina Faso, Cuba. Tutto nasce da una via periferica di Milano, Via Padova, "una via dove tutto succede e si dimentica in fretta… per sopravvivenza." Tutti passano con la loro storia, i loro ritmi, i loro colori; ma senza fermarsi. L'Orchestra è nata con la voglia di lasciare un segno in questo luogo , un segno diverso che vuole essere una sorta di "Diritto di cittadinanza" a chi, per esprimersi, è costretto a vagare in continuazione. Una traccia su tutte? La 11, "Ruceiòk" un brano tradizionale rielaborato dalle sapiente mani del direttore d'orchestra Massimo Latronico. Tunjà! Un gran lavoro affinché l'uomo possa vivere in una società libera e multietnica.