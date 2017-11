Le turbine eoliche di Philippe Starck: forma, funzionalità e bellezza di un insuccesso commerciale

Non hanno ottenuto un successo stratosferico né hanno rivoluzionato il mercato domestico dell’energia rinnovabile, ma le pale eoliche progettate da Philippe Starck hanno un merito indiscutibile: quello di aver tracciato il solco verso un ideale estetico nuovo, mettendo in discussione l’assoluto primato della funzione sulla forma. Il rapporto tra forma e funzione, alla base della storia del design, trova nell’ingegneria energetica e, in particolare, nel settore dell’energia eolica, esempi monumentali per essere sviscerato. Le turbine eoliche sono realizzazioni imponenti, sempre visibili, parte del tessuto paesaggistico di terre e mari. Sulla cui estetica il dibattito, nel mondo e in Italia, è da sempre infervorato. Sull’utilità e l’abbondanza del vento non si discute. Quindici anni fa gli esperti del World Watch Institute (nello State of the World 2003) dichiarano che i soli venti di terraferma sistematicamente e strategicamente sfruttati avrebbero potuto già fornire energia pari al quadruplo del fabbisogno energetico globale. Cioè, hanno calcolato che il vento, da solo, poteva dare al mondo tutta l’energia che serviva, e avanzandone tre volte tanta. Senza contare i venti d’alto mare, che sono ancor più forti, stabili e promettenti. Nel 2005, un altro studio per quantificare le risorse d'energia eolica mondiali chiamato Wind Force 12 la European Wind Energy Association ha concluso che il potenziale mondiale dell’energia producibile dal vento sarebbe addirittura il doppio della domanda d'elettricità mondiale prevista già per il 2020. Da allora, decine di ricerche hanno confermato che l’eolico, da solo, potrebbe bastare per dare energia a tutto il mondo. Lo strumento per trasformare il vento in energia elettrica consumabile è la turbina eolica, l’aerogeneratore.

La forma delle turbine eoliche e le idee di Philippe Starck

dal prezzo iniziale di 2.000 € e che arrivò a 2.500, con forma quadrangolare, peso di 26 kg, dimensioni delle pale di 90 cm x 90 cm ed ha con vento a 14 m/s potenza di 400 watt. la Revolution air Wt 1Kw, del prezzo da 2.500 a 3.500 €, a forma elicoidale, pale di 1,45 x 1,45 m e capace di una potenza di 1000 Watt con vento di 14 m/s.

Chi è Philippe Starck