Turid Rugaas e i segnali di calma nel cane

Turid Rugaas è una delle più importanti dog trainer al mondo. I suoi studi e i suoi libri sono stati tradotti in molte lingue e hanno permesso a migliaia di persone di capire meglio i cani, il loro mondo e le loro relazioni con gli uomini. Rugaas ha aperto una finestra sul mondo interiore dei nostri amici a quattro zampe e ha notevolmente migliorato l’approccio comportamentale a loro rivolto. Spiega Eleonora Mentaschi, comportamentalista, direttore della scuola cinofila Il mio cane di Milano: “Turid Rugaas è stata fondamentale per noi che lavoriamo con i cani. Grazie a lei si è potuto comprendere meglio una serie di piccoli segnali che sono chiamati calming signals, o segnali di calma nel cane e che i nostri amici animali emettono per comunicare con i loro simili e con noi. Se li scopriamo e li conosciamo, saremo in grado di capirli meglio e soprattutto di avvicinarci e relazionarci a loro nel modo migliore”.

Turi Rugaas e il cane

I segnali di calma nel cane