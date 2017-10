Tutta l’energia dell’acqua quotidiana

Impariamo a utilizzare l'operazione quotidiana di lavarci per prendere, attraverso l'acqua, l'energia vivificante che ci regala la natura con erbe e oli essenziali, validi aiuti per mandare via la stanchezza e lo stress invernale. Nell'acqua calda del bagno, i principi attivi delle piante, attraversano la cute e raggiungono ogni cellula del corpo. Con questo semplice processo l'organismo viene rivitalizzato e tonificato, avviando uno dei più piacevoli e naturali processi curativi. Terminare il bagno con una veloce doccia di acqua fredda è un vero toccasana per avere una sferzata di vitalità finale. Bagno alle erbe 100 g di fiori di lavanda, 100 g di foglie di more, 1 tazzina di miele d'api, 1 cucchiaino di olio profumato per bagno. Fate bollire in una grossa pentola una buona quantità di acqua. Abbassate la fiamma al minimo e versate le erbe, coprite e lasciate sul fuoco una mezz'ora. Versate nell'acqua del bagno l'infuso di erbe e aggiungete il miele e l'olio profumato. Il tè di foglie di more schiarisce la pelle e stimola la circolazione del sangue, e anche il bagno di foglie di more ha un'azione straordinariamente purificante, rinfrescante e schiarente sulla pelle. Abbinato al profumo dei fiori di lavanda e al miele, ricco di vitamine, che rende la pelle liscia e levigata. Questo splendido bagno di bellezza è un trattamento ideale per le pelli mal irrorate e sciupate dai rigori dell'inverno. Bagno ai rametti di rosmarino Far bollire per 15 minuti diversi rametti di rosmarino fresco e poi versare il tutto nel bagno, rimanendo immersi nell'acqua per almeno dieci minuti. Il rosmarino è una delle pianti officinali vivificanti. Il bagno al rosmarino rinvigorisce, aumenta l'irrorazione sanguigna e stimola l'apparato circolatorio. E' il bagno ideale per chi si sente affaticato e stressato e desidera tornare rapidamente in perfetta forma. Inoltre l'olio di rosmarino è efficace anche quando la pelle è afflitta da impurità. Al mattino vivifica l'epidermide è quindi ideale per chi ha il risveglio lento. Sonia Tarantola