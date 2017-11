Allattamento “Tutte le mamme hanno il latte”

Paola Negri nel suo "Tutte le mamme hanno il latte" sfata questo luogo comune e insegna a percorre la strada dell'allattamento al seno, dribblando i pregiudizi che circondano questa pratica così naturale. Partendo dall'assunto che l'organismo femminile produce latte ed è quasi impossibile che ciò non avvenga, l'autrice svela la bellezza e la semplicità dell'allattamento al seno, ma anche la sua delicatezza, la sua fragilità, ponendo l'accento su come sia facile interferire con questo meccanismo biologico, e addirittura ostacolarlo. Attraverso una bibliografia scientifica qualificata e aggiornata, questo libro risponde a domande riguardanti la sfera del latte materno e di quello artificiale: cosa ha portato alla drammatica diminuzione di bambini allattati al seno a tutto vantaggio del latte artificiale? Quali implicazioni sta avendo sulla salute psico-fisica del bambino tutto ciò? E' proprio vero che allattare è una questione di fortuna, o sono altri i motivi che portano molte mamme a ritenere erroneamente di non avere latte a sufficienza o che il loro latte non sia adeguato? "Tutte le mamme hanno il latte" risponde a queste domande con chiarezza e un linguaggio semplice, rivolgendosi ai genitori e ai futuri genitori, ma anche agli operatori sanitari, agli educatori e a tutti quanti abbiano a cuore la salute dei bambini e il consumo consapevole.