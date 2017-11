Tutte le playlist LifeGate Radio 2010

Le Playlist LifeGate Radio raccolte tutte qui! Agosto / settembre 2010 Micah P Hinson - Take Off That Dress For Me Strappa tutte le lacrime a inizio disco il giovane Micah, con la più classica delle ballate voce e chitarra. Dirty Projectors & Bjork - On and Ever Onward Un incontro tra voci uniche in difesa degli oceani. Tutti i proventi dell'EP andranno alla National Geographic Society. M.I.A. - It Takes A Muscle Regina del riciclo e della contaminazione, la più combattiva delle "nuove" eroine pop trasforma il singolo di un oscuro gruppo olandese in un reggae anthem estivo. The Tallest Man On Earth - The Wild Hunt Tra gli ultimi cantautori accostati a Dylan, l'uomo più alto della terra arriva a toccare le corde più profonde. Herbie Hancock (Feat. Tinariwen, K'naan And Los Lobos) - Tamantant Tilay / Exodus Un disco di cover per un progetto cosmopolita all'insegna della page e della responsabilità globale. Mulatu Astatke - Green Africa Il padre dell'ethno jazz torna con un album solista dopo oltre vent'anni. Green Africa è una delle meraviglie raccolte. Brunori Sas - Paolo 2 minuti e 6 corde per la storia di Paolo cantata in maniera agrodolce e retro da uno dei nostri nuovi menestrelli preferiti, il cosentino Dario Brunori. Gotan Project - Desilusion A dieci anni dalla Revancha Solal e i suoi compagni di viaggio non hanno perso un colpo: eccone un ulteriore esempio. Xavier Rudd And Izinbata - Time To Smile Un ponte dall'Australia all'Africa per il cantautore isolano. Con le debite proporzioni il pensiero torna al Paul Simon di Graceland. Jack Johnson - The Upsetter Il tempo non passa per l'ex surfista ora folksinger, anche The Upsetter, leggera ballata acustica porta il suo inconfondibile marchio di fabbrica. Giugno / luglio 2010 Anais Mitchell (feat. Bon Iver) - Wedding Song "Matrimonio" riuscito tra due dei folksinger più dotati in circolazione… Congratulazioni. Harper Simon - Wishes And Stars Ancora presto per dire "tale padre, tale figlio", ma il primo gemito di Paul ha talento e non poco. Blur - Fool's Day Dopo sette anni di attesa tornano i Blur. Un inedito per il Record's Store Day, anticipo della reunion estiva. Sam Amidon - How Come That Blood Una canzone sospesa tra tradizione ed avanguardia. Sam riesce dove (tanti) altri hanno fallito. Ali Farka Toure & Toumani Diabate - Kala Djula Perla postuma per Ali Farka Toure, qui in compagnia di un altro mito della musica africana. Joanna Newsom - Good Intentions Paving Company Tre album in uno per la opera più ambiziosa del. Il nostro preferito tra i nuovi brani della cantautrice/arpista americana. Tête De Bois - La Bicitrombetta Un estratto da Goodbike, il loro concept sulla bicicletta. Un pezzo che ci porta in Africa. Su due ruote. The Chieftains (feat. Ry Cooder) - The Sands Of Mexico L'Irlanda incontra il Messico, i Celti a braccetto con i mariachi. Una piacevole sorpesa. Eels - Gone Man Prolifico come pochi, Mr. E, a distanza di pochi mesi dall'ultimo lp canta con ritmo la storia del suo amore infranto. She & Him - In The Sun La strana coppia formata dal cantautore M. Ward e dalla attrice americana Zooey Deschanel (500 Days of Summer) per un pezzo pop dolciastro d'altri tempi. Aprile / maggio 2010 Holy Miranda - Slow Burn Treason La giovane cantautrice americana, voce dei Tv On The Radio, in una delle ballate più struggenti degli ultimi tempi. Animal Collective - What Would I Want? La band di Portland all'apice del suo momento "pop". Gorillaz feat . Little Dragon - Empire Ants Damon Albarn & co. in una jam agrodolce con il gruppo svedese. Vampire Weekend - Taxi Cab Difficile scegliere tra i brani del nuovo lp. Questo però vince il bollino LifeGate Radio. Africa Unite - Movimento Immobile Torna la band del "nostro" Bunna. E uno dei primi pensieri è per l'ambiente. jj - Let Go Un gioiellino a metà strada tra un passato bucolico e ritmiche futuriste. Gonjasufi - Sheep Il cantautore americano in una delle molteplici manifestazioni, una parentesi folk sognante e visionaria. Tre Allegri Ragazi Morti - Puoi Dirlo A Tutti Il singolo che introduce il nuovo Primitivi Del Futuro è un confetto pop in levare. The Radio Dept - All About Our Love Rilettura effervescente di uno dei brani dal penultimo album di Sade. Jonsi - Go Do In attesa del nuovo disco insieme, il cantante dei Sigur Ros si diverte come solista. Febbraio / marzo 2010 Massive Attack feat. Hope Sandoval - Paradise Singolo che ha preceduto l'album, deve molto all'inconfondibile Hope Sandoval e a un video scandalo. The xx - Islands Nuovo estratto da uno dei nostri dischi preferiti della stagione passata. Atmosfere oscure e solito pathos. Dead Man's Bones - My Bodie's A Zombie For You Ryan Gosling e Zach Shields dovevano fare un film d'amore e di fantasmi. Si sono fermati alla colonna sonora. Baaba Mal - Television L'artista senegalese in bilico tra tradizione e futuro. Un brano contro l'onnipresenza della TV. Jimi Tenor/Tony Allen - Selfish Gene Il musicista finlandese e il grandissimo batterista nigeriano per una jam da capogiro. Devendra Banhart - Brindo Una delle perle dall'ultimo lp: una romantica ballata in spagnole. Lykke Li - Possibility Dalla colonna sonora di New Moon una nuova struggente ballata della neonata stellina svedese. Karen O & The Kids - All Is Love In libera uscita dagli YYY's Karen musica il nuovo film del compagno Spike Jonze. I bambini funzionano sempre in radio… Matias Aguayo - Me Vuelvo Loca L'avanguardia della musica elettronica passa per il Sud America e per la voce dello stregone cileno. Angelique Kidjo - You Can Count on Me Dal nuovo album Oyo abbiamo scelto lil pezzo per la campagna UNICEF volta a sconfiggere il tetano nel terzo mondo.