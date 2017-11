Mucca pazza: tutti a fare il test

LONDRA, 1 DIC - Tutti i britannici dovrebbero essere sottoposti a dei test per accertare se sono stati contagiati dalla variante di Cjd, la forma umana del morbo della mucca pazza che si contrae mangiando carne infettata dalla Bse. Il suggerimento viene dal professor Stan Prusiner, la massima autorità mondiale nello studio dei prioni. Lo scienziato statunitense, che in questi giorni è in Gran Bretagna per discutere le ultime ricerche sulle encefalopatie spongiformi, sottolinea inoltre che la carne di migliaia di mucche e pecore infette ancora finisce sulle tavole dei britannici. "Un milione di capi infetti alla Bse sono entrati in passato nella catena alimentare umana. Ciò significa che praticamente tutti in questo paese sono stati esposti ai prioni che causano la variante della Cjd. Quindi tutti i britannici dovrebbero essere sottoposti al test in modo che la malattia possa essere identificata prima dell'apparizione dei sintomi", ha detto Prusiner a Sunday Times. Sebbene non ci sia cura per l'encefalopatia spongiforme, lo screening di massa puo' prevenire che il virus si trasmetta attraverso trasfusioni di sangue o strumenti chirurgici. Prusiner - che ha ricevuto il premio nobel per aver identificato i prioni, le proteine impazzite che causano il morbo della mucca pazza - sostiene inoltre che mucche e pecore dovrebbero essere controllate perche' vengono macellate prima che manifestino i segni della Bse. "Il governo dovrebbe ordinare che ogni mucca o pecora macellata sia testata. Nessuno dovrebbe essere esposto ai prioni, sono troppo pericolosi", ha affermato. Lo scienziato ritiene inoltre che i prioni possono annidarsi anche nei muscoli e nella polpa, il che significherebbe che la distruzione delle parti a rischio (cervello, colonna spinale, tonsille) non sarebbe sufficiente ad impedire che nella catena alimentare umana finisca carne infetta. I prioni possono rimanere in sonno nel corpo fino a 40 anni, quindi le stime su una eventuale epidemia di vCdj in Gran Bretagna variano di molto. Dal 1995, quando e' stata identificata, la malattia ha ucciso 117 persone ed altre undici sono malate. Al momento gli unici test disponibili sono quelli sui tessuti cerebrali e spinali, che possono essere fatti solo dopo la morte del paziente. Ma gli scienziati stanno mettendo a punto delle analisi del sangue per identificare il morbo prima che si manifesti. Allo studio ci sono cinque diversi tipi di test, due dei quali sono risultati già efficaci. Quindi entro il prossimo anno, almeno tecnicamente, potrebbe essere possibile fare uno screening della popolazione. Tuttavia, nello stesso ambiente scientifico britannico, ci sono molte resistenze a questa ipotesi perche' non essendoci cura per la Cjd sapere che nel proprio corpo c'e' una bomba ad orologeria pronta ad esplodere potrebbe rendere un inferno la vita della persona risultata positiva. Secondo un recente studio dell'University College of London il numero delle vittime della mucca pazza potrebbe essere molto più alto di quello che finora e' emerso in quanto la carne infetta potrebbe causare non solo la vCjd, ma anche un altro ceppo della stessa malattia, la cosi' detta forma sporadica. (ANSA).