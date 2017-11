Poesia. Tutti per tutti

La poesia si legge, certo. Di solito sulle pagine vediamo righe brevi , che si succedono una dopo l'altra. Sono i versi, in schemi ordinati. Ma se i versi decidono di abbracciare le immagini, i colori, la grafica? Se diventano un tutt'uno con la pagina? Che cosa succede? Un bell'esempio lo troviamo in questo libro di poesie del poeta polacco Julian Tuwim, indirizzato ai più piccoli, ma bellissimo anche per i più grandi. "Tutti per tutti" è fatto di immagini, parole, colori. Elementi che si uniscono in armonia per raccontare storie di bambini, treni, mamme, nonni e animali, tanti animali, protagonisti di poesie in cui l'autore si diverte (e ci diverte) giocando col contenuto e con le parole. Sono pagine che si sfogliano con piacere: lo possiamo dire, sono proprio belle. Si può saltare da una pagina all'altra, per godere delle poesie di Julian Tuwim, illustrate dalla grafica di sette bravissime artiste. Viene voglia di sfogliarlo e risfogliarlo tutto, di perdersi nei giochi di colori, di leggere per se stessi o per qualcun altro. Si sorride leggendo e ci si stupisce della fantasia che anima l'opera. Ci si sente più leggeri. Un sorprendente gioco di immagini e parole, dove la poesia regna sovrana. Un modo originale e sfizioso per parlare con delicatezza ai più grandi e ai più piccoli del mondo che ci circonda, evocandone la bellezza e la naturalezza che spesso, presi dalla fretta, non riusciamo a vedere. Un'occasione per regalarsi una sosta piacevole: Julian Tuwim riesce a insegnare senza annoiare, inventando poesie divertenti, originali, allegre, sapientemente illustrate. Riesce a parlare a piccoli e grandi, regalando un tocco di sensibilità a tutti.