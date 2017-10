Un libro per un corpo in piena salute

Potenziare e armonizzare gli apparati di tutto il corpo, esaltare le prestazioni fisiche e mentali e contrastare l'invecchiamento sono i tre punti chiavi attraverso cui si articola il libro. Un grande manuale medico che si rivolge al vasto pubblico affrontando la salute in una visione d'insieme per sistemi funzionali che si influenzano a vicenda: immunitario, cardiovascolare, digestivo, depurativo, nervoso, endocrino, osseo e muscolare. Di ognuno: come lavora, come si coordina con gli altri sistemi, come renderlo più efficiente e risolvere quei disturbi che maggiormente lo colpiscono. Si tratta di una guida completa alla nostra salute, ricca di suggerimenti da adottare nella vita di ogni giorno.