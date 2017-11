Tutto quello da sapere sui biocarburanti

Un libro per sapere tutto, ma proprio tutto sui biocarburanti? A questa ed a moltre altre domande tenta di rispondere l'autore del libro, Roy Virgilio, in maniera chiara ed efficace. Nella prima parte viene spiegato cosa sono i biocarburanti, divisi per tipologia. Da dove derivano, le caratteristiche tecniche (compresi i limiti) e l'impatto ambientale prodotto dal loro utilizzo. Ricco di spunti e di dati aggiornati e ricavati da fonti autorevoli e attendibili. La seconda parte è dedicata a chi si vuole cimentare nell'autoproduzione di biocarburante, da utilizzare per la propria automobile. In maniera particolareggiata e tecnica, l'autore ci presenta la ricetta, passo passo, per predisporre la propria auto al nuovo carburante e per cominciare la produzione del biodiesel. Nell'ultima parte invece viene dipinto il quadro della situazione attuale nel mondo e cosa più importante, nel nostro Paese, sia a livello di legislazione che di produzione. "[...] il fatto stesso di derivare da colture vegetali implica l'azzeramento del ciclo della CO2: quando si brucia biodiesel, dal tubo di scappamento non si emette CO2 aggiuntiva [...]" Un testo utile a tutti, ma soprattutto a chi vuole contribuire in maniera pratica alla riduzione degli inquinanti, senza rinunciare alla propria mobilità. Rudi Bressa