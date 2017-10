Uccellini. Nati per volare

Sembra che gli uccelli, nati per volare. si siano evoluti dai rettili 150 milioni di anni fa. Ritrovamenti presistorici come l'"Archeopteryx litografica" dimostrano che pur avendo lo scheletro, gli arti e i denti da rettile, esso era "imparentato" con i volatili possedendo un piumaggio. Gli uccelli sono animali a sangue caldo dotati di un ottimo sistema di termoregolazione corporea fornitogli dal piumaggio. Lo scheletro ha delle particolarità come lo sterno carenato, cioè una piccola cresta ossea centrale, dalla quale partono i potenti muscoli pettorali che comandano il battito delle ali. Le vertebre del torace sono fuse tra di loro e la gabbia toracica è rigida, con le ossa ossificate per resistere alle sollecitazioni dei muscoli del volo. Le ultime vertebre caudali sono fuse in un unico elemento detto pigostilo, punto di attacco delle penne timoniere. Le ossa più grandi sono cave e alcune sono rinforzate da una sorta di "impalcatura" per aumentarne la robustezza e al contempo garantire leggerezza. Le vertebre del collo sono molto articolate. Nel cigno se ne contano ben 25. L'ala è divisa in braccio (omero), avambraccio (radio-ulna) e mano (dita). Le cosiddette dita sono tre e sono il punto di attacco delle penne remiganti.