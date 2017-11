Regno Unito, l’energia eolica costa meno di quella nucleare

I parchi eolici offshore potrebbero fornire al governo britannico energia elettrica a un costo competitivo rispetto all’energia nucleare. Secondo le stime della British wind energy association (Bwea), l’associazione che raggruppa le imprese britanniche dell’energia rinnovabile prodotta dal vento, moto ondoso e maree, gli impianti eolici potrebbero produrre energia elettrica a un costo inferiore a 92,50 di sterline (108,5 euro) per megawattora, ovvero il prezzo concordato a cui potrebbe essere venduta l’energia elettrica prodotta dal costoso impianto nucleare da 18 miliardi di sterline (24 miliardi di euro) di Hinkley Point C. La centrale nucleare dovrebbe essere costruita dall’utility francese EDF che ha siglato un accordo di 35 anni con il governo britannico. Hugh McNeal, amministratore delegato della Bwea, in un’intervista al Guardian ha affermato che “Non sarebbe sorpreso se [l’eolico offshore] cancellasse i prezzi di Hinkley”.

La discesa dei costi dell’eolico offshore

Il Regno Unito sempre più conquistato dall’eolico

12,7 miliardi di finanziamenti per nuovi impianti