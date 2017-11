Ultima chiamata

Nel 1972 fa un gruppo di giovani ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (Mit) di Boston ha pubblicato lo studio "The limits to growth" (i limiti della crescita) in cui si sono evidenziati per la prima volta i problemi causati all'ecosistema terrestre dalla continua crescita della popolazione mondiale e dal suo sviluppo incontrollato. Nel 2007 il regista Enrico Cerasuolo con la collaborazione di Gaetano Capizzi, direttore di Cinemambiente, e di Luca Mercalli, uno dei più famosi climatologi italiani, hanno deciso di farne un documentario che cerca di capire, a quarant'anni di distanza, se siamo ancora in tempo per cambiare le nostre abitudini, se siamo ancora in tempo per un'ultima chiamata. In occasione della sedicesima edizione del festival Cinemambiente di Torino, dove il documentario concorre nella categoria "La casa di domani", abbiamo posto tre domande al regista Enrico Cerasuolo. Come nasce il progetto? Il progetto nacque molti anni fa, nel 2007, grazie a Gaetano Capizzi e Luca Mercalli. Da allora c'è stato un lungo lavoro di ricerca e di contatto con i personaggi presenti nel libro "The limits to growth", culminato a Washington nel marzo del 2012, in occasione del quarantesimo anniversario della prima presentazione. Nell'ultimo anno siamo riusciti a fare tutte le riprese che ci mancavano e a completare le ricerche d'archivio, sei anni dopo l'idea si è finalmente trasformata in film. Chi sono i personaggi di questo docufilm e com'è cambiata la loro visione del mondo dal 1972 ad oggi? "The limits to growth" è stato il frutto di un lavoro di gruppo. Il nucleo di quel gruppo sono i personaggi principali di "Ultima Chiamata". Gli ispiratori del libro sono il torinese Aurelio Peccei, tra i primi imprenditori italiani a capire il problema della globalizzazione, e l'americano Jay Forrester, uno dei padri dell'era dei computer e fondatore della "dinamica dei sistemi", la scienza che studia l'interazione fra sistemi complessi. Gli autori del libro sono un gruppo di ricercatori del Mit di Boston: Dennis e Donella Meadows, Jorgen Randers, Bill Behrens. Donella Meadows è scomparsa nel 2001 e rivive nel film attraverso i materiali d'archivio. I personaggi in azione anche nel presente sono gli altri tre autori. Secondo Dennis Meadows, che in questi anni è stato il portavoce del gruppo, oggi è troppo tardi per illudersi di poter raggiungere la sostenibilità. I nuovi obiettivi che Meadows invita a ricercare sono altri, come la resilienza, cioè la capacità di assorbire uno shock pur continuando a funzionare, e la capacità di risolvere problemi universali (qualità dell'acqua, dell'aria) a livello locale. Jorgen Randers, norvegese, ha recentemente pubblicato "2052", un libro nel quale racconta la sua previsione per i prossimi quarant'anni. Per Randes lo scenario più preoccupante è quello legato alle emissioni di CO2 e al cambiamento climatico. Bill Behrens installa pannelli solari e crede nell'importanza delle energie rinnovabili. Perché le previsioni le lor previsioni sono state così osteggiate in campo economico e politico? "The limits to growth" non faceva previsioni, né predizioni. Offriva delle possibilità di scelta razionale per il futuro. Ci sono molte ragioni per cui il libro ha scatenato molte polemiche. La prima è che per la prima volta ha messo in discussione il concetto di crescita fisica in un sistema finito come il pianeta Terra. Per la maggior parte degli economisti, anche oggi, la crescita è un dogma. Da un punto di vista politico, sia in Europa che negli Stati Uniti, il libro ha provocato scontri dai quali sono usciti vittoriosi gli avversari del rapporto. Per la destra liberista ogni limitazione ai mercati e una politica di controllo delle nascite erano nemici da combattere, ma la sinistra e i paesi in via di sviluppo erano contrari a mettere in discussione una crescita di cui i paesi industrializzati avevano già goduto. Ma ad uscirne sconfitto è stato l'ambiente.