Ultime notizie

Il linguaggio artistico di Boltanski è concettuale: un sistema di semplici segni e di suoni ripetitivi per dare forma all'inarrestabile flusso del tempo e quindi all'improrogabile appuntamento con la morte. Anche gli oggetti che utilizza nelle sue installazioni non sono usati di per se stessi, per la loro forma o per ciò che rappresentano, ma piuttosto per la loro capacità di evocare e richiamare alla mente avvenimenti passati. La sensazione è quella della precarietà effimera dell'esistenza insieme alla domanda insoluta sul senso della nostra presenza. A sottolineare il trascorrere del tempo è l'opera sonora Horologe Parlante che con una voce sintetizza e scandisce ininterrottamente l'orario, l'opera video Entre temps che propone in sequenza immagini fotografiche del volto di Boltanski nelle diverse tappe della sua vita, il video interattivo 6 septembre che ci presenta ad alta velocità consequenziale i fatti accaduti ogni 6 settembre, giorno di nascita dell'artista con la possibilità di fermare l'immagine e poi il tema della scomparsa. Il tema della morte è evocato da fotografie e immagini luminose. Tutte opere che si focalizzano sull'ultimo dubbio dell'uomo, che sprofondano nella paura della fine, sempre minacciosa all'orizzonte. PAC, via Palestro, 14 - Milano 9.30-17.30 dal martedì a sabato giovedì 9.30-21.00 (ingresso libero tutti i giovedì dalle 18 alle 21) domenica 9.30-19.30 chiuso il lunedì In programma la rassegna PACinconcerto, incontri tra arte e musica contemporanea. info: www.comune.milano.it/pac