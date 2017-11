Umano o non umano

Negli Stati Uniti i responsabili dei grandi portali si sono posti il problema di arrestare l'avanzata di programmi informatici in grado di invadere gruppi di discussione e chat room, presentandosi sotto le mentite spoglie di adolescenti in vena di chiacchiere per promuovere prodotti commerciali o raccogliere informazioni interessanti per le aziende. Così, due anni fa gli informatici della Carnegie Mellon University hanno organizzato un gruppo di lavoro per costruire un programma in grado di distinguere un essere umano da una macchina. Alla base del progetto c'è ovviamente il test di Turing, il gioco ipotizzato proprio a questo scopo negli anni '50 dal matematico Alan Turing. Il problema è che nell'ultimo mezzo secolo la ricerca informatica ha fatto passi da gigante, anche se non è riuscita ad ottenere i "Robot intelligenti " ipotizzati all'epoca. I ricercatori della Carnegie Mellon hanno basato la loro strategia sui punti deboli dell'intelligenza artificiale, per creare una serie di rompicapi cognitivi che le macchine non sembrano in grado di risolvere, anche se sono state proprio loro a produrli. Chi è interessato a cimentarsi in questa sfida lo può fare on line nel sito www.captcha.net (acronimo di "Completely automated public Turing test to tell computers and humans apart", traducibile come "test di Turing automatico pubblico per distinguere gli umani dai computer"). Uno dei test - attualmente utilizzato da importanti motori di ricerca nel processo di registrazione - mostra ad esempio una o più parole deformate o sovrapposte, invitando a identificarle e digitarle nelle apposite caselle. Altri test chiedono di riconoscere l'animale ritratto in una foto leggermente distorta, oppure di comprendere una parola o una sequenza di numeri letti dal computer con suoni deliberatamente deformati. Tutti compiti alla portata di qualsiasi essere umano, ma che i programmi informatici non sembrano in grado di risolvere. Un dato consolante, anche se l'iniziativa ha dato vita ad una gara tra ricercatori, che si sforzano di creare nuovi programmi in grado di superare questi ostacoli: una sfida intellettuale che fornirà preziose ricadute nel campo della sicurezza civile e militare. Intanto sono già disponibili nuovi test sempre più efficaci, come quelli che sfruttano la capacità - almeno per ora esclusivamente umana - di ricordare lunghe serie di facce e oggetti. Abigaille Barneschi