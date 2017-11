Un anno di studio e lavoro all’estero per imparare una lingua straniera

Nell'era della globalizzazione, imparare una o più lingue straniere è molto importante in vista di una carriera professionale, o semplicemente per il proprio accrescimento culturale. La missione di ESL - Soggiorni linguistici è proprio questa: offrire a giovani e adulti la possibilità di intraprendere una vacanza studio e lavoro per perfezionare le proprie competenze linguistiche tramite corsi intensivi ed esperienze concrete in ambito lavorativo.

Gap year: un anno di studio e lavoro all'estero

Lavoro e studio, per immergersi completamente in un'altra cultura