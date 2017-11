C’è un arcobaleno di spiagge, nel mondo

Questi luoghi, spesso situati in aree protette, possono dare spunti per per programmare i nostri prossimi viaggi, o raccontare, a chi il viaggio lo potrà fare solo con gli occhi della fantasia e del desiderio, tutti i modi in cui la natura si diverte a colorare i bordi del mare.

La spiaggia rosa di Budelli, in Sardegna

La Pink Sands Beach di Harbour Island, nelle Bahamas

La spiaggia nera di Stromboli, in Sicilia

La spiaggia grigia di Punalu’u, Big Island, alle Hawaii

La spiaggia grigia di Muriwai, a Auckland, in Nuova Zelanda

La spiaggia verde di Papakolea Beach, alle Hawaii

La spiaggia arancione di Teewah, nel Queensland, in Australia

La spiaggia rossa di Kaihalulu, Maui, alle Hawaii

La spiaggia rosso scuro di Santorini, in Grecia

La spiaggia arcobaleno di Alum Bay, nell’Isola di Wight, in Inghilterra

La spiaggia bronzea di Ramla il-Hamra, Malta

La spiaggia bianca di Whitehaven Inlet, Hyams Beach, New South Wales, Australia