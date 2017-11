Un clima da rivoluzione con Vivienne Westwood

Sono tanti e sempre di più i personaggi del mondo dello spettacolo e della musica a convincersi che sia importante e doveroso dedicarsi alla salvaguardia dell'ambiente. Da Sting a Brian May fino a Leonardo Di Caprio - in questi giorni nelle sale con l'ultimo capolavoro di Tarantino Django Unchained - che ha svelato di voler prendersi una lunga pausa dai set per dedicarsi completamente alla causa ambientalista. Ma anche nel mondo della moda sta aumentando la sensibilità nei confronti di una tematica che la riguarda sempre più da vicino, tanto più dal momento che alcuni colossi della moda italiana e internazionale si sono imposti fra le aziende più produttive del 2012 (i dati di vendita del gigante dell'abbigliamento a basso costo Inditex che, fra gli altri, possiede il marchio Zara, hanno avuto un incremento considerevole nell'ultimo periodo e nel Billionaires Index di Bloomberg, Domenico Dolce e Stefano Gabbana sono i due nomi italiani a rientrare nella lista dei miliardari, insieme al presidente di Calzedonia). A spronare l'industria della moda verso una maggiore attenzione al clima e all'ambiente, nonché a una maggiore consapevolezza nei confronti della qualità del prodotto finale, ci ha pensato già Greenpeace con la campagna Toxic Threads - The Fashion Big Stitch-Up, che sta già raccogliendo i suoi frutti. Sulla scia del successo della campagna Detox del 2011, che aveva svelato i legami tra gli impianti di produzione tessile di marchi sportivi e l'inquinamento delle acque, lo scorso novembre Greenpeace ha presentato i risultati della nuova indagine sulle sostanze chimiche pericolose utilizzate nella produzione dalle grandi catene della moda, ampliata questa volta a 20 marchi globali tra cui Armani, Levi's e Zara. I dati sono stati piuttosto sconcertanti: due terzi dei marchi presi in esame contengono sostanze tossiche e nocive, che provocano gravi danni non soltanto all'ambiente ma anche alla salute. E, fortunatamente, sono già molti i marchi (Levi's, Benetton e la stessa Zara) ad aver accolto la richiesta, avanzata da Greenpeace, di eliminare entro il 2020 le sostanze pericolose dalla propria filiera di produzione e dai propri prodotti. Ma ora l'impegno ambientalista sbarca anche sulle passerelle della grande moda. Portavoce assoluta la (da sempre) rivoluzionaria Vivienne Westwood. Lei, più di chiunque altro, ha avvicinato la musica e la moda in un legame imprescindibile e, negli anni '70, fece della boutique Let it rock al 430 di King's Road (aperta insieme all'allora compagno, un certo Malcolm McLaren) il centro nevralgico della nuova e prepotente subcultura punk. Negli anni, si è poi imposta come una delle maggiori creatrici di moda in ambito internazionale, grazie alla sua sapiente capacità di mescolare frammenti della moda classica inglese alle sue più eccentriche intuizioni. Vivienne è solita promuovere campagne sociali di forte impatto (già da anni ha messo al bando le pellicce dalle sue collezioni, prendendo parte attiva nell'associazione animalista PETA, è da sempre in prima linea contro la violenza sulle donne e, in omaggio al suo amore per la natura, le hanno addirittura dedicato una rosa) e, già più volte, ha espresso la ferma condanna nei confronti della "propaganda consumistica" della nostra società. L'anno scorso, poi, in occasione della sfilata per la collezione donna primavera/estate 2012, aveva rilanciato la Rainforest charity, una campagna per la difesa delle foreste pluviali, lanciata nel 2007 da Cool Earth, che sta tutt'ora orgogliosamente portando avanti. Così, durante ll'ultima settimana della moda maschile di Milano, accanto alle migliori collezioni di moda Uomo degli stilisti internazionali, spicca proprio la sua. Più di una sfilata, un atto di accusa nei confronti di un sistema economico e politico di quei Paesi (detti più progrediti) che stanno ancora sfruttando le risorse del Pianeta, invece di preservarle per un futuro, neppure troppo lontano. Questa volta però, l'attacco di Vivienne è molto più netto: in passerella non sfilano più donne eteree cinte da tessuti naturali leggeri e morbidi, ma veri e propri uomini-guerrieri che portano sul loro corpo le cicatrici di una lotta giornaliera e silente, ma efficace, per un pianeta migliore. La Climate Revolution della Westwood, però, dura molto più di una settimana, e tutti possono aderirvi mettendo in pratica una serie di regole: tra quelle proposte, per esempio, preferire la qualità alla quantità, evitare l'uso della plastica, comprare cibi a km 0, abbassare il termostato del riscaldamento di casa, effettuare turismo consapevole, spendere in modo etico... Ma quella che ci piace di più è senz'altro "shop less kiss more": compra di meno, bacia di più!