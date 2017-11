Un lato di questa strada è illuminato a Led. L’altro no

Lo scopo del programma coreano di sostituzione dei vecchi lampioni è di ridurre i costi pubblici dell’elettricità e l’inquinamento luminoso. I Led richiedono decine di volte meno energia per generare luce, che inoltre fa anche riscontrare meno dispersione in aria. Nei luoghi dove l’illuminazione pubblica è a Led gli abitanti cominciano a notare nuovamente le stelle in cielo, di notte, perché il fascio luminoso è molto più ben definito e direzionato verso il basso. In questa foto dell’utente Reddit alreadytakenusername la differenza tra le due fonti luminose risalta drammaticamente. Le luci Led non solo sono più ecoefficienti, ma sembra che illuminino molto meglio la strada, rendendo la viabilità più sicura. L’attuale peso in bolletta dell'illuminazione stradale è di un terzo dei consumi elettrici di una città, secondo un'inchiesta pubblicata da Forbes. Per quanto riguarda l’efficenza dei Led, dai dati di alcuni produttori si desume che ormai i 100 lm/W sono stati superati, quindi le lampade a Led da 180W arrivano a emanare oltre 18.000 lm. Una luce economica, chiara, molto meno impattante, molto più ecoefficiente.