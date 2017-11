Aghi un rimedio utile

L'immagine diffusa che si offre dell'agopuntura è quella di una persona infilzata dagli aghi come San Sebastiano dalle frecce. Come si sentirà il povero malcapitato? Benissimo! Chiunque abbia provato sulla sua pelle, è il caso di dirlo, vi dirà che non si prova alcun male, tutt'al più un po' di fastidio, ma solo al momento dell'inserimento dell'ago, e unicamente per alcuni punti. Fatto, quest'ultimo, da mettere in relazione all'efficacia della terapia, perché significa che in quel punto l'ago sta "lavorando" molto vicino al cuore del disequilibrio energetico, causato dalla malattia. L'agopuntura non presenta alcuna controindicazione, se eseguita in modo corretto. Solo l'emotività può indurre persone ansiose ed eccessivamente preoccupate a provare nausea, capogiri, sudorazione, formicolio, dolori o fitte. Si tratta tuttavia di casi davvero estremi, che si raccontano per il dovere di una corretta informazione. Solo le persone con gravi problemi legati alla coagulazione del sangue, come gli emofiliaci, o con gravi psicosi non dovranno essere trattate. Nelle donne in gravidanza si può intervenire limitatamente ad alcuni specifici punti. Il medico agopuntore è particolarmente attento ed esperto nel trattare i punti che si trovino vicino agli organi interni o ai grossi vasi o ancora in prossimità di organi di senso. Ricorre sempre ad aghi monouso o sterilizzati, che applica dopo aver disinfettato l'epidermide del paziente nella zona su cui deve intervenire. Licia Borgognone