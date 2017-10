Un’alleanza per riscoprirsi

Manifestazioni di vita di un unico pianeta, uomo e animale sperimentano da sempre un'alleanza comune nel quale la comunicazione fluisce, spesso sotterranea e silenziosa, attraverso invisibili canali che non richiedono codici interpretativi, né sintattiche elaborazioni. Un terreno di comune dominio, antico quanto il mondo ma sempre pulsante e vitale, del quale troppo spesso l'uomo è apparso dimentico e paga ogni giorno di più la sua alienazione da esso. Da quando l'essere umano ha coltivato la supremazia della razionalità, da quando ha creduto di poter decidere e agire sul mondo che lo circonda, imponendo se stesso e le sue convinzioni, si è determinata una voragine sempre più ampia fra la natura intorno a sé e la natura all'interno di sé. Per questo ora si assiste ad una sempre maggiore richiesta di avvicinamento e di recupero di tutto quell'immenso patrimonio dell'essere che vede nell'istintività lo strumento privilegiato, lo stesso che l'uomo possiede in comune con l'animale, per ricontattare se stesso e la sua parte più profonda. Libertà, spontaneità e immediatezza nel contatto fisico, socievolezza priva di giudizio, sensibilità e facilità di percezione del linguaggio corporeo sono solo alcune delle caratteristiche con le quali si manifesta il rapporto istintuale e l'interscambio comunicativo con l'animale: favorendo la stimolazione sensoriale, inducendo ad una riscoperta del proprio corpo come del proprio confine psicologico, predisponendo insomma le basi indispensabili alla formazione di un'identità come della consapevolezza concreta del proprio esistere. Strumento, dunque, per ricontattare se stessi e le proprie emozioni, il contatto con l'animale, fisico e diretto, aiuta nello sviluppo dei processi cognitivi e sensoriali, diviene mediatore di contatti sociali così spesso gestiti e impediti dalla paura, frutto quasi sempre della non conoscenza di sé, di una mancata esperienza della propria sicurezza ed integrità interiore. Ecco dunque che l'animale da carezzare, vezzeggiare o coccolare, si fa occasione per riscoprire quella fonte di vita, quell'unica fonte di vita che ognuno può riconoscere nel profondo del proprio essere e di ogni essere e dal cui contatto, positivo e rassicurante, scaturisce la fiducia e il sostegno che nutrono la volontà e la capacità di intessere rapporti nuovi, verso realtà "altre" rispetto alla propria. Loredana Filippi