Tradizione e modernità il connubio perfetto

Fino a poco più di due secoli fa l'unico metodo di cura in Cina era quello tramandato dalla tradizione e noto in occidente come medicina tradizionale cinese. Attraverso l'impero coloniale ed i missionari fece la sua comparsa la medicina basata sul metodo scientifico, che nel tempo ha scalzato in maniera considerevole, ma non definitiva, quella tradizionale. A Pechino, per esempio, esistono dieci grandi ospedali: otto applicano la metodica occidentale, pur avendo reparti di agopuntura e fitoterapia cinese, e solo nei due restanti ci si può curare esclusivamente con gli antichi metodi della tradizione. In tempi recenti, soprattutto nelle grandi città, la popolazione cinese si è avvicinata con grande entusiasmo alla medicina occidentale, che viene vissuta come una conquista moderna. Manca, però, la consapevolezza presente in occidente sugli effetti collaterali dei farmaci e sui pericoli legati ad una eccessiva medicalizzazione della salute. Nelle campagne, dove la situazione economica è meno florida, la medicina tradizionale cinese è ancora molto diffusa. Lo scambio e la complementarietà tra questi due aspetti della medicina è comunque profondo e costante. Oggi, a differenza del passato, l'agopuntore sterilizza gli aghi, e al posto di un farmaco in ospedale possono consigliare un preparato della fitoterapia cinese. Un felice binomio, che permette di applicare il metodo migliore offerto da entrambe le medicine a tutto vantaggio del paziente.