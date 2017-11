Progetto di solidarietà Tibet

Un tempo, nel Tibet, la millenaria cultura e la ricchezza della sua tradizione spirituale, venivano tramandate, nei monasteri e nelle università monastiche dove i monaci si impegnavano in studi molto profondi seguiti da maestri altamente qualificati. Questa condizione creava una grande armonia e pace tra tutti gli abitanti. Con l'invasione cinese del 1959 tutto questo è andato perduto; sono stati distrutti più di 1000 monasteri, molti Maestri sono stati uccisi o imprigionati, e Sua Santità il Dalai Lama con 100.000 tibetani sono dovuti scappare in India, dove risiedono attualmente. Sua Santità il Dalai Lama in seguito è riuscito a ricreare le quattro più importanti università monastiche nel sud dell'India. Tra gli anni sessanta e settanta ognuno di questi monasteri ospitava circa 400 monaci, In seguito all'invasione cinese l'impossibilità di studiare approfonditamente gli argomenti della tradizione spirituale e di preservare la propria cultura spinse migliaia di giovani tibetani a scappare nel sud dell'India dove, attualmente il numero dei monaci per ogni monastero si è elevato a 5.000. Il considerevole aumento dei monaci si è riversato inevitabilmente sulla già precaria condizione esistente generando una situazione così difficile da non poter garantire le basilari necessità: alloggi insufficienti, carenza alimentare, mancanza di vestiti e di libri di testo. Inoltre le scarse condizioni igienico-sanitarie facilitano la diffusione delle malattie infettive, prima fra tutte la tubercolosi. Al fine di garantire la sopravvivenza di questa cultura e tradizione spirituale Il Centro Studi Tibetani Rabten Ghe Pel Ling di Milano ha promosso l'operazione "Un amico sul Tetto del Mondo", un progetto di adozione a distanza dei monaci residenti nei monasteri in India ed in Tibet. Il Centro, sotto la guida spirituale del Ven. Lama Thamthog Rimpoce, si occupa di mantenere i contatti direttamente con i monaci adottati e di far pervenire la quota annua di $250 per il sostentamento al monastero dove sono ospitati. Questa quota serve a coprire tutti i fabbisogni del monaco (cibo, abiti, libri, eccetera), permettendogli così di dedicare le proprie energie allo studio ed alla pratica del Dharma. A ogni "sponsor" viene fornita la documentazione del monaco adottato, permettendogli di instaurare un rapporto diretto con il monaco, e sarà rilasciata la ricevuta della sponsorizzazione effettuata. Inoltre da quest'anno l'iniziativa delle adozioni a distanza si è allargata anche a bambini, in maggioranza orfani, ospiti nei diversi ostelli presenti nei campi profughi in India. Info: Centro Studi Tibetani Rabten Ghe Pel Ling - Via Euclide 17, Milano. Tel 02.2576015- www.gpling.it