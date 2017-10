Un’applicazione di curry su una ferita permette una cicatrizzazione veloce

Presso il General Hospital di Singapore dove si sta conducendo uno studio per verificare l'efficacia di alcune terapie naturali, è emerso che il curry ed in particolare la sostanza base di cui è composto, la curcuma, a contatto con una ferita aiuta il processo cicatrizzante. Usata secoli in Oriente per medicare ferite e ulcere, la curcumina è oggi in fase di sperimentazione per trattare sia la fase acuta sia la fase cronica di ferite ed ulcere arrivando a produrre preparati di origine esclusivamente vegetale capaci di sfruttare al meglio le sue proprietà terapeutiche.