Un bagno di bellezza

Il fine principale del bagno di bellezza è quello di rendere la pelle più distesa, luminosa e idratata soprattutto con l'impiego di esfolianti naturali. A seconda degli ingredienti aggiunti al bagno si possono ottenere azioni cosmetiche specifiche, oppure dare sollievo ai reumatismi, aiutare ad eliminare la cellulite, a rilassare i muscoli affaticati. Con l'impiego degli oli essenziali, all'effetto sulla pelle si unisce la possibilità di trasmettere messaggi chimici al cervello per migliorare il tono dell'umore, dare energia, tonificare, rilassare o conciliare il sonno. La temperatura dell'acqua varia a seconda dei risultati che si vogliono ottenere: se è troppo calda, superiore alla temperatura corporea, ha un effetto ipotensivo e abbassa la pressione sanguigna, affatica la circolazione periferica e i vasi capillari si indeboliscono. Appena al disopra della temperatura corporea è rilassante. L'acqua tiepida, al di sotto dei 37°C, è tonificante e dà energia. Per stimolare la circolazione suferficiale è bene evitare i bagni troppo caldi e priviliegiare la doccia, alternando getti di acqua tiepida a getti più freddi per stimolare l'elasticità dei capillari e renderli più tonici. Bagno all'olio di lavanda 1 kg di sale marino integrale 4 cucchiai di miele 25 gocce di olio essenziale di lavanda Si aggiungono il miele e l'olio essenziale al sale (eventualmente unendo qualche cucchiaio di olio d'oliva se la pelle è secca). In aromaterapia la lavanda è consigliata come rilassante, in particolare prima di coricarsi, poichè concilia il sonno. Bagno alla salvia 40 g di salvia 40 g di timo 40 g di rosmarino 40 g di lavanda 4 litri di acqua Si porta a bollore l'acqua e si versa sulle erbe sminuzzate. Si lascia in infusione coperto per almeno mezz'ora. Si filtra e si aggiunge all'acqua della vasca riscaldata a una temperatura leggermente superiore a quella corporea. L'insieme di piante favorisce il rilassamento muscolare sciogliendo le contratture. Risulta utile in caso di tensione e contratture muscolo-tensive nella schiena o nel collo (torcicollo). In ayurveda la salvia è consigliata per sciogliere i blocchi emozionali e mentali e favorire la serenità e la chiarezza. La salvia è particolarmente indicata quindi se le contratture muscolari sono di origine nervosa. Bagno al timo 4 litri di acqua 500 g di timo Si sminuzza il più possibile il timo. Si porta a bollore l'acqua e si versa sulle foglie in un recipiente con coperchio. Si lascia in infusione almeno mezz'ora. Si filtra e si aggiunge all'acqua del bagno riscaldata a temperatura leggermente superiore a quella corporea. Il timo aiuta a calmare i dolori reumatici ed è stimolante della circolazione superficiale. Si può impiegare due o tre volte la settimana. Bagno all'alloro 4 pugno generosi di foglie di alloro possibilmente fresche 1 litro di acqua Portare a bollore l'acqua e immergere le foglie mescolando. Fare bollire un minuto a fuoco moderato, quindi spegnere il fornello e lasciare in infusione mezz'ora coperto. Filtrate e versate nell'acqua della vasca. È l'ideale dopo una giornata faticosa ed impegnativa per ritrovare il giusto tono psicofisico. Aiuta a togliere la stanchezza muscolare senza dare "spossatezza". Bagno lenitivo agli oli essenziali 50 ml di alcol puro 10 gocce di olio essenziale di timo 3 gocce di olio essenziale di origano 5 gocce di olio essenziale di rosmarino 5 gocce di olio essenziale di lavanda Aggiungere gli oli all'alcol e unire all'acqua del bagno (leggermente più calda rispetto alla temperatura corporea), subito prima di immergersi. La miscela di oli essenziali aromatici ha un'azione benefica e aiuta ad alleviare i dolori articolari e muscolari dovuti ad artrosi, reumatismi e torcicollo. Si tratta di essenze che stimolano la circolazione periferica e hanno tutte un'azione riscaldante, eccezion fatta per la lavanda A cura di Sonia Tarantola Tratto dal libro: "Cosmetici naturali faidate", Giulia Penazzi. Tecniche Nuove