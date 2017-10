Buona notte

Studenti e artisti sanno che qualsiasi performance migliora dopo una buona notte di sonno perché il cervello ripete in sogno pensieri e azioni fatte durante il giorno. Robert Stickgold, del Massacchusetts Institute of Technology ha presentato i frutti delle proprie esperienze all'annuale convegno dell'American Association for the Advancement of Science a Boston. Sembra che l'erosione del tempo dedicato al sonno, tipica della vita moderna, possa mettere seriamente a rischio il potenziale intellettivo di ognuno. Un'altra scoperta riguarda le diverse fasi del sonno che influenzano i tipi diversi di apprendimento. Ottenere buoni risultati in test di tipo visivo, per esempio, richiede soprattutto un buon sonno nel primo quarto della notte (quello profondo, caratterizzato da un andamento lento delle onde cerebrali) e un sonno Rem (rapid eye movements, quello in cui si sogna) nell'ultimo quarto. Buoni risultati negli esercizi manuali di precisione dipendono invece da episodi non-Rem nell'ultima parte della notte (quando cioè non si sogna prima del risveglio).