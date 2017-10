Cinguettare, girare il mondo

Oggi in vorticosa ascesa, Twitter è stato creato nel marzo 2006 a San Francisco da Jack Dorsey, Evan Williams e Biz Stone e reso pubblico il 15 luglio dello stesso anno. Un fenomeno di successo che ha coinvolto tutto il pianeta e il 22 febbraio scorso ha raggiunto i 500 milioni di utenti. Il suo valore economico è stimato in circa 9 miliardi di dollari. Non lo percepisco come un diario personale, è una finestra globale interattiva, anche motore sociale dove si informa e ci si informa. Una piattaforma dove interagiscono gente normale, intellettuali, politici, giornalisti, persone famose in un dialogo senza censura. Un modo per stimolare tutti a partecipare, scambiare opinioni e pensieri sui fatti e sulla vita. Una vera libera democrazia. "Cinguettare" è una parola che mi diverte perché leziosa e femminile, ma la vivo anche come un'azione, un esercizio di stile e scrittura: in 140 caratteri si deve esprimere un concetto, raccontare una notizia o un'emozione. Biz Stone, uno di fondatori, in un recente incontro a Montréal ha invitato gli iscritti a usare il social network con più responsabilità e ha detto: "mi piacerebbe che venga utilizzato per cercare qualcosa e poi uscire perché la si è trovata".