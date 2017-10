Un codice per la vita: A.F.R.A.

Nel nostro corpo c'è un codice invisibile, fatto di organi e i meridiani (correnti invisibili di energia)."ponti" attraverso cui le forze di creazione entrano in contatto con noi. I vari condizionamenti (origini, ambiente, famiglia, società cultura) bloccano questi "ponti", dando luogo a malesseri esistenziali e fisici. Il vuoto affettivo, il senso di colpa, la difficoltà a dare e ricevere, le scelte operate in funzione del piacere dell'altro o altri, la frustrazione, indicano che l' amore, in relazione al cuore e intestino tenue, ha trovato un impedimento ad esprimersi. Non ci si sente amati, si ricercano continue dimostrazioni, attenzioni, conferme. Tanto più si fa per gli altri, tanto più si è dati per scontati e meno si riceve: arriva la delusione affettiva. Si accumula tutto quello che viene ingerito, anche ciò che non serve: ecco perché i problemi affettivi tendono a far ingrassare. Insoddisfazione per la propria vita, tensione al miglioramento continuo, adesione a modelli collettivi e ad un rigoroso ideale di vita (religioso, politico, filosofico) indicano che la fiducia, polmone e colon, ha trovato la strada intoppata. Manca l'ispirazione personale, l'organizzazione della vita è troppo rigida o troppo caotica e abbandonata. Si passa dall'entusiasmo alla delusione, nascono perfezionismo eccessivo e ossessivo e l'estremismo. La ribellione verso la situazione che si vive e verso gli altri, gli scontri con i genitori, la società, l'agire forzato, l'affaticamento, lo stress, il continuo bisogno di dimostrare agli altri, di mettersi alla prova, l'orgoglio sotto tutte le sue forme, la presa di potere sugli altri, l'eccessiva logica, i complessi di superiorità e inferiorità, il calcolo premeditato, indicano che il rispetto e l' umiltà, stomaco e pancreas, non trovano via libera. La mancanza di sicurezza, le varie paure: di esistere, del fallimento, della riuscita, della povertà o della ricchezza, la fuga nelle illusioni e nei mondi immaginari, il timore per il giudizio e quindi la giustificazione anticipata delle proprie azioni, la tristezza, l'assillo della solitudine e della morte e la non comunicazione con se stessi e con gli altri, sono tutti segni che l'allegria, rene e vescica, non riesce a passare! Non ultimo, ricordiamo che "i ponti aperti" significano esistenza e libertà, mentre quelli chiusi, limitazione, non esistenza, sofferenza e prigione. Cristina Bassi