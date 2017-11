Tintura madre

Tintura madre Per prima cosa tagliamo finemente la droga da estrarre e poniamola in macerazione con alcol etilico per liquori e acqua. Un vaso di vetro a chiusura ermetica è il contenitore ideale. Il rapporto droga-alcol/acqua è di mezzo p/v, ovvero 500 g di estratti di pianta sono macerati in un litro di alcol. Il tutto va conservato in un luogo buio per circa tre settimane. Sarà necessario agitarlo più volte al giorno per qualche minuto. Trascorso il tempo stabilito, con un colino o una centrifuga si filtra l'intruglio, in modo da spremere bene il residuo che verrà poi gettato. Il liquido così ottenuto deve essere lasciato a riposo per alcuni giorni prima di essere travasato in boccette di vetro scuro, munite di contagocce ed etichetta. Il "fondo" che si sarà formato va eliminato, conservando solo la parte più limpida. Abbiamo così ottenuto una tintura madre casalinga, che manterrà pressoché inalterato, anche dopo anni, il valore salutare della pianta appena raccolta. La tintura madre si assume a dosi variabili, da 20 a 200 gocce giornaliere, diluite in mezzo bicchiere d'acqua e trattenute in bocca un paio di minuti. La somministrazione si può ripetere più volte al giorno; data la bassissima concentrazione alcolica l'uso è adatto a chiunque, anche a bambini e anziani. Spesso con le gemme fresche di molti alberi si preparano prodotti analoghi alle tinture madri, anche se un po' più laboriosi nella loro produzione. Questi prodotti sono noti come "gemmoderivati" o "macerati glicerinati". Esistono altri preparati ricavati dalle piante fresche, ma il più delle volte essi richiedono l'utilizzo di conservanti o di metodi di conservazione come la pastorizzazione, che denaturano gran parte dei principi attivi. Franco Ferrario