Un cumulo di ricchezza : il compost

Un buon compost deve essere preparato secondo regole precise. Raccogliere residui vegetali in modo disordinato, accumulandoli nell'orto, potrebbe stimolare il processo di fermentazione dei rifiuti; con la fermentazione vanno perse le sostanze più importanti e molti microrganismi, preziosi abitanti del terreno. E' solo con una corretta decomposizione che i materiali di scarto diventano terriccio fertile, che arricchisce il terreno e ne migliora la struttura. Cosa compostare Si possono compostare: gli avanzi della cucina e dell'orto, fondi di tè e caffè, cenere di legna e carbone, segatura, trucioli, avanzi di lana, fuliggine del camino, paglia e letame animale. Anche la carta non stampata si può compostare, ma va aggiunta in quantità non eccessiva rispetto agli altri materiali, del resto anche gli altri materiali vanno aggiunti in quantità equilibrate tra loro. E' preferibile utilizzare pochi avanzi di origine animale (carne, ossa e così via) e di cibi cotti, per evitare il rischio di fermentazioni e soprattutto la presenza di parassiti e piccoli roditori nel mucchio di residui, che viene comunemente chiamato "cumulo". Cosa non mettere: legno verniciato, carta patinata (tipo riviste), tessuti e, ovviamente, vetro, plastica, metallo, vernici, pile, farmaci.