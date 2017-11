Ricette dei lettori: un dolce naturale, da donaflor

Un dolce naturale, tra le ricette suggerite dai lettori di Lifegate Ingredienti 250 gr farina tipo 0 50 gr farina di mais fioretto 50 gr farina di farro integrale 1 pizzico di sale 1 pizzico di cannella 1 bustina scarsa di lievito naturale cremortartaro 1 manciata di uvetta 100 gr di olio di mais o di girasole 100 gr di malto di riso latte di riso Preparazione In una terrina mescolare bene le farine con il lievito, la cannella, l'uvetta e il sale. In una ciotola mischiare bene l?olio di mais e il malto, unendo quest'ultimo composto al primo. Aggiungere ora un po' alla volta del latte di riso fino a raggiungere la consistenza di una crema (che però non deve colare alzando il cucchiaio). Versare in uno stampo da plum-cake foderato con carta da forno ed infornare a 180° per 50 minuti (o 45 minuti + 5 minuti a forno spento per il risparmio energetico). Se si vuole abbinare una crema al cioccolato: (dolce al cucchiaio, per primavera, estate ed inizio autunno) stemperare con un po' di latte di riso un cucchiaio e mezzo di cacao, poi un cucchiaio di farina tipo 0, infine un cucchiaio di arrow-roote (fecola della radice maranta, addensante). Aggiungere quel che resta di mezzo litro di latte di riso totale. Portare a bollore e far cuocere per 10': ecco pronta una squisita crema pasticciera al cioccolato. donaflor