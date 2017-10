Malaria

Alcuni ricercatori cinesi hanno scoperto che il principio attivo, l'artemisinina, presente nella pianta per contrastare la malaria avrebbe un'efficacia pari al 95 per cento se combinato con altri farmaci anti malaria. La sostanza potrebbe rivelarsi un valido aiuto soprattutto per quelle aree della Terra che hanno dimostrato resistenza agli altri comuni farmaci fino ad oggi utilizzati: Thailandia, Africa, Cina, Brasile per citarne alcuni. L'obiettivo principale della ricerca è quello di fornire terapie brevi, di soli tre giorni, che sfruttano molecole verso le quali i parassiti responsabili della malaria non hanno ancora sviluppato resistenze e che dovrebbero essere economicamente accessibili anche ai Paesi più poveri.