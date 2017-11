Un’eredità tutta da scoprire

Ascolta l'intervista all'autrice Si usa l'espressione "ricomporre i pezzi della propria vita". E solitamente ci si riferisce a quel momento in cui si considerano tutte le nostre esperienze, quelle più intimamente personali e quelle relazionali con amici, parenti, colleghi. È il momento in cui si pondera ciò che ci è accaduto e si cerca di dare ordine alla nostra vita. Bene, si parte proprio da qui in questo libro, con l'autrice-narratrice che sta letteralmente ricomponendo i pezzi della propria vita, alla morte della madre. Franca Pizzini si trova infatti in una delle proprietà della famiglia e sta scegliendo con Mimia, colei che un tempo era la sua tata, gli oggetti che erano appartenuti a lei e alla sua famiglia. È l'inizio di un percorso d'accettazione di un'eredità non solo materiale, ma soprattutto spirituale e storica. Il racconto si sposta da Cernusco sul Naviglio a Milano e al lago Maggiore, sino a giungere alla Franciacorta. La storia, dalla scena iniziale, procederà à rebours attraverso simulacri: mobili, acquerelli, appliques, ritratti, suppellettili. È proprio attraverso gli oggetti che entrano in scena i personaggi e le loro storie, che si intrecciano con quelle della protagonista. Sarà un tentativo di ricostruire un'identità personale attraverso l'identità collettiva, l'identità di una famiglia attraverso tre secoli di storia, personale, collettiva, nazionale. All'interno di questa storia di famiglia si trovano figure femminili veramente importanti anche per la storia nazionale, pioniere di azioni in ambito politico-sociale e storico-artistico. Siano d'esempio Cristina Trivulzio di Belgiojoso, patriota risorgimentale attiva fautrice dell'Unità d'Italia e Paolina Calegari Torri, promotrice a Nigoline - dove l'autrice trascorse parte della sua vita - di un cenacolo cuturale frequentato da uomini illustri come Giosuè Carducci, Antonio Fogazzaro e Giovanni Pascoli. A buon ragione il volume fa parte della collana della casa editrice Mazzotta "Per Milano e la Lombardia", filone che vuole illustrare luoghi, persone e opere che hanno contribuito alla crescita sociale, storica e culturale di Milano e della regione nel processo dell'Unità di Italia e di integrazione nel mondo europeo. Si entra nella storia (personale e nazionale) seguendo la danza degli oggetti, che evocano e chiamano in scena i diversi personaggi: nobili, ma anche personaggi collaterali come tate, servi, notai, avvocati, guardarobieri. Nonostante i più intransigenti noteranno che manchi l'impianto tipico del genere, si legge come un romanzo questo testo, un delizioso e appassionante romanzo storico.