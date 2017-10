Un’estate per tutti i gusti

Ce n'è per tutti i gusti, da Lampedusa a Cuba, da Alicudi al campo in Messico, quasi tutti situati all'interno di Parchi e Riserve Marine. Tutte località affascinanti e preziose per la salvaguardia e il ripristino naturalistico e storico-culturale, che offrono un'esperienza semplice e unica per i suoi molteplici significati. Lo scambio tra culture e sottoculture anche a livello internazionale e soprattutto la voglia di conoscere, di stare insieme e insieme rendere migliore una parte del nostro mondo fisico e spirituale. Il 90% dei campi proposti per l'estate 2002 sono all'interno di Aree Protette e quest'anno ci saranno nuove isole come l'Asinara (Maddalena). Inoltre la bandiera con il cigno sventolerà a Portofino e tornerà a Pantelleria e in Sardegna. A questo si aggiungeranno i campi in Lunigiana e nel Salento e molte importanti conferme: le Eolie (Ginostra, Filicudi e Alicudi), Ustica, Lampedusa, Paestum, Anacapri, le Cinque Terre e la Carnia. Ma sarà anche possibile investire le proprie energie all'estero. Per il primo anno a Cuba sarà direttamente Legambiente a organizzare i campi, mentre, grazie alle collaborazioni internazionali esistenti da molti anni, i volontari italiani che sanno comunicare in inglese potranno effettuare attività di volontariato un po' ovunque. Su quattro continenti la scelta è vastissima: oltre ai grandi Paesi Europei, Americani, Africani e Asiatici, come la Thailandia, Bangladesh l'Ecuador, la Mongolia, il Togo, l'Honduras. Un capitolo a parte merita l'ex Convento San Giorgio, in Abruzzo, il primo dei Centri Permanenti di Volontariato di Legambiente, arredato con criteri bio-architettonici. Nell'orto di cinquemila metri quadrati, un tempo dei frati, si stanno sperimentando tecniche permaculturali che permetteranno un approccio migliore e più ecologico con il terreno. Nel programma estivo del Convento si intensifica l'approccio alla natura, al benessere fisico e alla spiritualità, affiancando ai campi per adulti e ragazzi, numerosi corsi di ecologia del corpo (erboristeria, yoga, danze in cerchio, shiatsu, baguà, tai-chi, sciamani moderni, didjeridoo, un antico strumento degli aborigeni australiani). Molte proposte riguardano i campi di recupero ambientale con ripristino dei sentieri, pulizia di spiagge e sistemi dunali e attività simili. Per il settimo anno Legambiente propone poi Salvalarte, la campagna nazionale che ha per protagonisti i beni culturali. Gli interventi dei volontari si svolgeranno sotto la guida di esperti del settore in collaborazione con le Soprintendenze. Particolarmente interessanti le attività del volontariato subacqueo e le proposte per i ragazzi dai 14 ai 17 anni con la possibilità di ricevere un attestato di partecipazione che vale come credito scolastico per l'esame di maturità. Per richiedere il programma dei campi o per prenotarne uno si può farne richiesta ai numeri: 06/86268324-5-6, attivi dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18. Per i campi all'estero 06/86268403. Il programma completo è consultabile anche sul sito di Legambiente