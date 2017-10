Giardino botanico di parma: quali piante ci sono

Chi custodisce questo luogo saprà raccontarvi quali preziosi tesori conservi la biblioteca - sorprendenti gli antichi erbari portatili - e iniziarvi ai segreti di rose e bonsai, piante officinali e idrofite, succulente e insettivore, piante alpine e conifere. Il roseto conta ben cinquanta varietà di rose, alcune molto antiche. Non manca una ricca collezione di violette, il fiore emblema della città. Con notevole passione e ottimi risultati, qui ci si dedica anche all'arte del bonsai. Inoltrandosi nell'arboreto si può ammirare la veneranda Gingko biloba di ben duecentotrenta anni. L'innesto femminile che a qualche anno dalla sua nascita fu fatto sul giovane maschio, non manca di dare i suoi frutti. Altro compleanno d'eccezione, il centoventottesimo, è quello festeggiato dall'Ulmus campestris, albero un tempo molto diffuso nelle campagne. Appesi ai generosi rami di un Laurus cerasus spiccano invece i vasi delle orchidee, mentre più in là troneggia il Taxodium distichum, pianta originaria delle zone paludose degli Stati Uniti che per respirare utilizza radici aeree. Anche i semi della Pawlonia tomentosa e della Catalpa bignonioides hanno trovato qui un ambiente favorevole. Così il Diospyros virginiana, pianta capace di produrre per sua difesa un liquido insetticida o il Cyperus papyrus, il vero papiro del Nilo usato dagli egizi per fabbricare fogli per la scrittura. E che dire della mimosa sensitiva, pianta annuale che quando viene sfiorata arriccia pudica le foglie? Nello stagno, alimentato da una sorgente naturale, crescono ninfee, giacinti e lattughe d'acqua. In estate inoltrata sboccia il fiore di loto. Le serre ospitano piante succulente e piante tropicali. Non mancano specie insettivore come le nepenthes, dai caratteristici ascidi, trappole per gli insetti a forma di ditale. Alle piante alpine sono invece adibiti speciali ambienti a clima controllato.