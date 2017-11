Un inverno per la Natura

Il 2001, anno internazionale del volontariato, sta per concludersi, ma gli interventi dei volontari di Legambiente in Italia e all'estero non si interrompono mai. Per quest'inverno l'Associazione ambientalista ha già compilato un programma davvero interessante. Nell'ex Convento San Giorgio degli Osservanti a Goriano Valli - comune di Tione degli Abruzzi (AQ), dal 28 Dicembre 2001 al 3 gennaio 2002 Legambiente organizza un campo di volontariato per trascorrere un capodanno davvero "intelligente". Il Convento San Giorgio è il fiore all'occhiello del Settore Volontariato di Legambiente, un luogo carico di suggestioni tra il misticismo del passato e la tranquillità delle montagne che gli fanno da cornice. All'interno offre una biblioteca di testi con tematiche ambientali. Il programma del campo di capodanno vedrà impegnati i volontari in lavori di manutenzione del Convento e soprattutto nell'orto antistante, dove dovrà essere preparato il terreno per la prossima stagione con tecniche biologiche e permacolturali. Non mancheranno la festa di capodanno, preceduta dal consueto cenone, e le escursioni all'interno del Parco Regionale Sirente - Velino, ricco di natura, storia e cultura. I volontari saranno alloggiati nelle stanze del Convento, ciascuna dotata di bagno, e consumeranno i pasti dove tre secoli prima i frati francescani mangiavano i frutti dell'orto. Il contributo di partecipazione è di Euro 166 (Lire 321.400) più tessera di Legambiente. Dal prossimo gennaio, inoltre, nel Convento verrà sperimentata una nuova formula di ospitalità per volontari stranieri e Italiani che possano risiedervi per almeno un mese. Per quanto riguarda gli italiani, la proposta è rivolta soprattutto alle persone in pensione dotate di spirito di adattamento, energia e disponibilità a interagire con i più giovani. Questa combinazione sarà un'importante fonte di arricchimento, uno scambio generazionale sul lavoro e sulle esperienze di vita. I volontari saranno impegnati nella manutenzione del Convento e dell'orto e in lavori di sentieristica e pulizia in alcune zone del Parco; il tutto 7 ore al giorno per 6 giorni a settimana. Da gennaio a maggio tutti i volontari potranno trascorrere un mese nell'ex Convento, scegliendo il mese in cui soggiornare, secondo la disponibilità del momento. Per i pensionati che vorranno partecipare ai lavori per almeno un mese il contributo è di Euro 156 (LIT 302.000) + tessera. Per gli altri volontari il contributo mensile è di Euro 78 (Lire 151.000) + tessera. Per quanto riguarda l'inverno degli altri Centri Permanenti di Volontariato, il Circolo di Paestum offre la possibilità di trascorrere 2 giorni a libera scelta presso le loro strutture contribuendo alla manutenzione di un tratto di cinta muraria, alla sorveglianza della pineta (entrambe gestite da Legambiente) e alla realizzazione di cartelli indicativi in legno. Il contributo per vitto, alloggio e assicurazione è di Euro 52 (Lire 101.000) + tessera. Ma l'inverno di Legambiente è anche ricco di campi di volontariato all'estero. Chi è in grado di comunicare in inglese con volontari provenienti da tutto il mondo può scegliere se andare in Francia per lavorare nella manutenzione (prevalentemente di carpenteria) di un castello che ospita numerose associazioni e volontari a lungo termine (Chateau des Prureaux 19/12-5/1); oppure in Messico a salvaguardare le Tartarughe Marine e il loro habitat di ovodeposizione (Caleta de Campo 5-27/11/01 e 7-27/1/02; Colola Beach 3-25/12/01; Puerto Vallarta 10-30/11/01; Mazatlan 17/11-6/12/01 e 8-27/12/01); oppure in Russia per preparare attività ricreative e ludiche indirizzate ai bambini durante il Winter Children Festival (Yoshkar-Ola 10-22/1/02); infine in Tailandia per piantumare nuovi alberi nel sud del Paese (Phattani 6-20/1/01). Per informazioni e prenotazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00 ai numeri: 06 6268324/5/6 oppure 06 6268403 (campi all'estero).