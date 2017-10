Sanità gratis

Il risultato di un sondaggio di "Star Meglio", la trasmissione di salute e benessere della tv satellitare Sat 2000, parla chiaro: su un campione di ottocentosettantasei italiani di età compresa tra i diciotto e i cinquantacinque anni, al di là dell'interesse per le terapie naturali, emerge un malcontento generale per la sanità nazionale. Sono oltre sei cittadini su dieci infatti a dichiarare che il Sistema sanitario nazionale non risponde alle esigenze dei suoi pazienti. Il ministro della Salute Girolamo Sirchia ha promesso l'intervento del Sistema sanitario nazionale solo dopo che l'omeopatia avrà dato prova scientifica di efficacia.