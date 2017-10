“Made in China” foto dalla Cina

"Made in China" Il tentativo di ribaltare i luoghi comuni, restituendo identità e dignità ad un popolo spesso percepito solo dal nostro appiattente punto di vista, il risultato un impressionante squarcio della loro realtà quotidiana. La Cina oggi è in un momento di svolta storico della sua civiltà, che è interpretato da alcuni, come un'imperdonabile distruzione di un'intera cultura. Negli sguardi e nei gesti del duro lavoro o nell'immobilità dei contadini e dei giovani, disoccupati s'intravede la vita. Nelle grandi città, dove i vecchi quartieri ridotti a macerie, o nelle campagne spopolate dove restano solo i vecchi e i bambini si vedono i primi risultati del "progresso". Il libro è stato pubblicato da Logos nel 2002 al costo di 35 euro.

