Libri per l’estate: idee in viaggio

ATTUALITA' Quello di Beppe Grillo è tra i dieci blog più visitati del mondo. Una finestra spalancata sull'attualità e i fatti di casa nostra e del mondo dalla quale si affaccia ogni giorno oltre un milione di visitatori. Un luogo di discussione, idee, opinioni, critiche e polemiche "senza censura e senza peli sulla lingua". Alcuni dei temi trattati da Grillo in questa gratificante esperienza in rete insieme agli spezzoni più formidabili estrapolati dai caustici monologhi e denunce sociali che da dodici anni caratterizzano i suoi affollatissimi spettacoli in teatri e palazzetti di tutta Italia, hanno suggerito al comico genovese "Tutto il Grillo che conta. Dodici anni di monologhi, polemiche, censure" (Feltrinelli), un volume che raccoglie lunghi segmenti delle sue seguitissime performances. Una denuncia stimolante, ironica e liberatoria dell'inautenticità delle nostre vite, un esercizio critico sul nostro stile di vita. Dalla penna più "coraggiosa e folle" degli Stati Uniti, il nuovo e attesissimo lavoro di David Foster Wallace "Considera l'aragosta" (Einaudi), un libro che miscela abilmente impegno narrativo,reportage, cronaca all'indagine colta, che svela segreti e intimità di un'America sconosciuta ai più. "Il mondo deve sapere" (Isbn edizioni) di Michela Murgia è il diario tragicomico di un mese in un call center. Un caso editoriale che è al tempo stesso un caso involontario di scrittura nato dall'esigenza impellente di raccontare l'esperienza umiliante e frustrante dell'autrice che ha venduto aspirapolvere al telefono a migliaia di casalinghe per conto di una famosa multinazionale americana. Storia di ordinaria precarietà, dunque, che racconta ipocrisie e truffe in grande stile realizzate in un mercato senza regole e diritti che sfrutta tutti coloro che sono alla ricerca disperata di un lavoro. Una storia che riesce miracolosamente a fare ridere. Fino alle lacrime! STORIA e SOCIETA' Le città Maya sono state inghiottite dalla giungla; il silenzio regna ad Angkor Wat; nell'Isola di Pasqua i Moai, le gigantesche statue vigilano solitarie. Sono molte le civiltà che parevano solide e imperiture e che invece sono scomparse. Se tutto ciò è accaduto nel passato perché non potrebbe accadere anche alla nostra civiltà ? Nel suo libro di successo "Armi, acciaio e malattie" Jared Diamond, scienziato di fama internazionale, si chiedeva perché, a parità di condizioni di partenza, proprio il mondo occidentale avesse dominato su tutti gli altri. In "Catastrofi" (Einaudi) spiega al lettore in che modo molte civiltà del passato si sono estinte e che lezione dobbiamo trarne per evitare la stessa sorte. E' possibile fare un bilancio, perdite e benefici della decolonizzazione e capire quali sono le conseguenze sull'identità e i comportamenti degli ex colonizzati? In "Ritratto del colonizzato" (Raffaello Cortina Editore), Albert Memmi, passa in rassegna i problemi dell'ex colonizzato rimasto nel proprio paese, l'immigrato che ha scelto di vivere altrove e il figlio dell'immigrato, nato nel paese in cui sono andati a vivere i suoi genitori, problemi legati all'interdipendenza del mondo contemporaneo. L'autore indica le battaglie ancora da combattere per realizzare condizioni di parità e dignità per tutte le nazioni e per tutte le minoranze. "Piccola storia del mondo" (Donzelli) si sviluppa attraverso la polifonia dei miti sulle origini dell'universo per giungere alla complessità delle vicende umane di tutti i tempi fino ai nostri giorni. L'autore, Alexander Demandt, professore di storia antica presso l'Università di Berlino, ripercorre l'evoluzione umana, in una sorta di affascinante e breve romanzo dell'uomo occidentale. AMBIENTE E ALIMENTAZIONE "Buono, pulito e giusto, principi di una nuova gastronomia" (Einaudi) e "Slow Food Revolution, da Arcigola a Terra Madre. Una nuova cultura del cibo e della vita" (Rizzoli), sono due libri (il secondo è stato scritto con Gigi Padovani) sulla filosofia di slow food attraverso la quale Carlo Petrini, giornalista e gastronomo di professione, carismatico fondatore e presidente di Slow Food - l'associazione che da Bra, piccolo centro piemontese tra le Langhe e il Roero, si è sviluppata rapidamente prima in Italia, poi nel resto del mondo - rivendica il diritto al piacere del mangiare sano e dunque di formare un consumatore consapevole e rispettoso del lavoro agricolo, senza dimenticare che dietro alle "ragioni del gusto" ci sono economie su scala globale affiancate a biodiversità locali, forme di consumo diverse e un pianeta sfruttato malamente. Oggi il movimento Slow Food si batte per la tutela dei prodotti tradizionali con la creazione di Presìdi (comunità alimentari), sparsi in ogni parte del mondo il cui scopo è quello di preservare la qualità artigianale dell'alimentazione. Sta alla responsabilità sociale dei cittadini, sommata a quella delle imprese aprire nuovi sentieri e opportunità di creare benessere per tutti senza danno a nessuno. E' quanto sostiene Leonardo Becchetti in "La Felicità sostenibile" (Donzelli) in cui disegna il tracciato di una politica al futuro, il profilo di un mondo diverso ma possibile dove la responsabilità sociale dei consumi e dei risparmi insieme al superamento del conflitto tra condizioni di lavoro nel Nord e nel Sud del mondo sono alla base di un vero cambiamento epocale. Le strade dell'acqua sono infinite, ma sempre più in pericolo. La nuova avventura di Ettore Mo s'intitola "Fiumi" (Rizzoli) e si snoda lungo i percorsi dei fiumi più tortuosi del mondo, lungo le cui rive si consumano guerre, espropri, emigrazioni forzate, in nome dell'ultima corsa ad un bene comune, la più importante di tutte, dove ogni mezzo è lecito pur di conquistare e gestire l'accesso a quella che viene oggi considerata la vera risorsa del futuro: l'acqua. Un reportage straordinario e ben documentato, descritto con vivacità di tinte e con abbondanti riferimenti a luoghi e ambienti sfregiati per sempre dalla stupidità e dall'avidità degli uomini, e supportata da fatti che inquietano e indignano. NARRATIVA Un'altra imprevedibile storia si dipana dall'osservazione attenta dei sentimenti umani narrata con la consueta abilità e lo stile che hanno fatto di Josè Saramago uno dei più grandi scrittori al mondo. La narrazione di "Le interruzioni della morte" (Einaudi) si svolge in un non meglio identificato paese dove, allo scoccare della mezzanotte di un 31 dicembre, s'instaura l'eternità, e nessuno muore più. L'avvenimento suscita sentimenti di giubilo e felicità, ma crea anche scompiglio in ogni strato della società. Nella scia delle atmosfere e degli scenari creati negli ultimi romanzi, il premio nobel Josè Saramago immagina le inaspettate conseguenze di un fenomeno al di là della logica umana: "lo sciopero della morte". Ambientato alle Hawaii "Delicious" (Bompiani) è l'ironico e divertente quadretto di due personaggi, l'hawaiiano Joseph e l'americano Big Jack Lucey, coinvolti in uno scontro di civiltà divertente e a tratti esilarante, non privo di spunti di riflessione, dove i due esprimono la difficoltà di vivere in un mondo fatto di valori in contrasto tra loro e dove ognuno lotta con i mezzi di cui dispone per imporre o riappropriarsi delle proprie abitudini. Con i suoi libri, Mark Haskell Smith partecipa alla campagna "Scrittori per le foreste" lanciata da Greenpeace. Con "Il maestro di Pietroburgo" (Einaudi) il premio nobel J.M. Coetzee prende spunto da un drammatico episodio della vita di Dostoevskij per costruire un appassionante racconto del mistero e un documentato ritratto psicologico. Camilleri scrive dalle otto fino alle dieci e mezza, poi se ne ha voglia riprende il pomeriggio, ma le sue idee migliori gli vengono la notte, a letto, o il pomeriggio, prima e dopo la pennichella. Dacia Maraini scrive tutti i giorni, salvo la domenica, in un angolo silenzioso del suo studio da dove può vedere uno spicchio di giardino o un angolo di cielo. Sveva Casati Modigliani scrive nei ritagli, tra il soggiorno, la cucina, dove va a rimestare il ragù. Silvia Balestra scrive il primo pomeriggio, lo ritiene il suo momento migliore. Mauro Covacich suggerisce a chi vuol diventare scrittore di vivere a pieni giri, scrivere solo se brucia, di spedire agli editori solo qualcosa di cui si è convintissimi. Giorgio Faletti scrive rigorosamente al computer, come rituale tiene in bocca una vecchia pipa e, di tanto in tanto, ascolta qualche brano di musica new age. Si chiama "Trucchi d'autore" (Nutrimenti Edizioni) il libro godibilissimo e curioso di Mariano Sabatini che ha messo a nudo abitudini, tecniche, manìe e rituali di alcuni fra i più noti scrittori italiani. Come nasce un best seller? Quali sono le condizioni ottimali per scrivere? Leggendo questo bel volumetto si ha l'impressione di spiare dal buco della serratura i nostri beniamini mentre sono assorti nell'esercizio delle loro funzioni creative. Una guida preziosa per chi scrive e per chi ama leggere. VIAGGI "La fine è il mio inizio. Un padre racconta al figlio il grande viaggio della vita" (Longanesi) è il passaggio del testimone che Tiziano Terzani ha voluto porgere al figlio Folco affinché il senso della sua vita, delle tante cose fatte, delle passioni che hanno costruito la sua vita, non andassero perduti. Un viaggio affascinante raccontato con la semplicità straordinaria di sempre ripercorrendo le tappe salienti di una vita piena e appagante in cui, la soddisfazione dei risultati professionali e materiali raggiunti viene lentamente sostituita da Terzani a favore di quel vuoto esistenziale descritto negli antichi testi indiani che egli riempirà di perle di saggezza grazie all'esperienza terrena e al grande amore per la cultura e le filosofie orientali. Un libro che, come auspicava Terzani, "potrà forse aiutare qualcuno a vedere il mondo in modo migliore, e a godere di più della propria vita". Sabine Kuegler è nata nel 1972 in Nepal e a cinque anni si è trasferita insieme alla famiglia nella giungla della Papua occidentale dove i suoi genitori, antropologi e missionari, avevano stabilito una base per studiare una tribù mai venuta prima d'allora a contatto con i bianchi. Sabine vivrà nella foresta con i suoi amici Fayu fino all'età di diciassette anni, quando lascerà la sua giungla e i suoi abitanti per andare a studiare in Europa. L'impatto con la civiltà sarà traumatico. Sabine vivrà una sorta di schizofrenia che la spingerà presto a cercare le ragioni del suo male di vivere, della sua sofferenza esistenziale, e per capire quale sia la sua vera identità. "Figlia della giungla" (Corbaccio) non è un romanzo ma una storia vera che ha fatto il giro del mondo e racconta l'amore per un paradiso perduto, l'isolamento e la difficoltà a comunicare in una nuova cultura estranea, quella occidentale. Ancora un incredibile viaggio di un grande e inquieto scrittore. Questa volta Paul Theroux è in Africa per attraversare il continente nero dal Cairo a Città del Capo via terra, alle prese con la brutalità degli uomini - uguale in tutte le latitudini - con i lebbrosi, le iene, le zanne d'avorio e i rifiuti, gli scarichi a cielo aperto, la fame, la povertà e la dignità delle persone incontrate. Un viaggio fantastico, quello descritto in "Dark Star Safari" ( Baldini & Castoldi) in cui non vi sono pregiudizi, né convenzioni da rispettare né percorsi da seguire in modo assoluto: solo il rispetto per l'alterità, la passione, la curiosità e l'entusiasmo di un viaggiatore che instaura nuovi rapporti tra gli elementi del mondo e la vita umana. Kira Salak è stata la prima donna occidentale che ha compiuto da sola - nel 2001, a 24 anni - un avvincente e spettacolare viaggio a piedi attraverso l'isola di Papua Nuova Guinea, seguendo le tracce dell'esploratore Ivan Champion che a sua volta fu il primo a realizzare questa impresa nel 1927. "Cronaca di una viaggiatrice solitaria" ( Fbe edizioni) è un viaggio iniziatico alla vita sullo sfondo di una natura esuberante e selvaggia, indiscutibilmente significativo per una donna sola alle prese con i pericoli della natura e di paure ancestrali. "Oceani ad ogni costo" e "Prua a Est" (Nutrimenti edizioni) il primo di Pasquale De Gregorio/Andrea Palombi e il secondo di Ernesto Tross, sono due storie che raccontano la sfida di uomini comuni che hanno deciso di girare il mondo volgendo le spalle alle comodità di una vita in poltrona. A sessant'anni Pasquale De Gregorio è riuscito a portare a termine la Vendèe Globe, la più massacrante e pericolosa regata oceanica, a dimostrazione che la nostra vita è in definitiva nelle nostre mani più di quanto spesso ci faccia comodo credere. Mentre Ernesto Tross, una vita spericolata spesa per la maggior parte viaggiando in Oriente, sospeso sulle ali di un aliante, oppure solcando in barca le onde dell'Oceano Indiano, o ancora, scalando l'Everest e attraversando in auto o con zattere primitive laghi e fiumi remoti, sogna adesso di disegnare la barca ideale per lasciare la banchina per i grandi spazi dell'oceano. Che cos'hanno in comune scrittori, poeti, registi come Rossellini, Pasolini, Moravia, Paz, Ginsberg, Manganelli, Tabucchi, Grass, Tagore, Naipulò, Ray, Flaiano, Conte e Petrignani ? Tutti sono stati rapiti dalla magia dell'India così come allo stesso modo negli anni sessanta essa era divenuta mèta prediletta di migliaia di giovani da ogni parte del mondo, rappresentando, per alcuni, un cammino per ritrovarsi, o per perdersi definitivamente, per altri. Attraverso i racconti di questi nomi illustri "La valigia delle Indie e altri bagagli" (Bruno Mondatori) percorre la più estesa democrazia del mondo prendendo parte a un serrato confronto sulla diversità e la complessità delle culture Maurizio Torretti