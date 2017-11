Un massaggio per esperti

Molti avranno visto scritto su cartelli affissi all'ingresso di erboristerie e centri estetici la dicitura "trattamenti di riflessologia plantare". A prima vista questa tecnica può somigliare a un massaggio del piede un poco puntiglioso. Molti già sanno che è una pratica che prevede l'esplorazione del piede e che da questa se ne possono ricavare alcune informazioni circa la salute. Spesso l'operatore si pronuncia su diversi malanni sofferti dal cliente, sui suoi presunti errori alimentari e quant'altro. La promessa può essere quella che con uno stimolo generale di questi punti per una quarantina di minuti per una decina di applicazioni risolveranno tutti i sovraccarichi funzionali restituendo benessere e longevità. Ma è davvero così semplice? La riflessologia plantare in genere attiva, mediante stimoli inviati dal tessuto cutaneo, processi a livello di sistema nervoso centrale e vegetativo di sistema endocrino giungendo sino all'informazione cellulare. Gli effetti - riequilibranti, stimolanti, sedativi - spesso possono essere interpretati solo alla luce delle conoscenze della medicina tradizionale cinese. I segni identificabili sulla pianta e sul dorso del piede possono essere interpretati, a seconda del caso, come effetti di natura meccanica (calzatura, postura o altro) o come segnali di una aumentata o diminuita energia di un distretto corporeo od organo. L'interpretazione di questi segnali è di pertinenza di persona con formazione specifica, in grado, se necessario di prescrivere direttamente o di segnalare a chi di competenza analisi ed accertamenti diagnostici. I suddetti segnali debbono essere interpretati alla luce dello stato del paziente in quel momento, della storia clinica, delle eventuali cure farmacologiche, fitoterapiche e omeopatiche assunte. La rifessologia plantare è a pieno titolo una tecnica olistica (dal greco olos = tutto) ovvero che consente di osservare il corpo nel suo insieme. Con i suoi segnali rispecchia quella grandissima complessità fatta di singole funzioni e della loro integrazione, dal rapporto strettissimo tra parte e il tutto. Dott. Alberto Cericola Naturopata, esperto in riflessologia plantare